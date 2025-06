916. Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 85-Jährigen - Schwabing-Freimann

Seit Freitag, 13.06.2025, 17:00 Uhr, wird eine 85-Jährige aus einem Pflegeheim in Schwabing-Freimann vermisst. Sie leidet an einer Demenzerkrankung und ist orientierungslos. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer Notlage befindet.

Personenbeschreibung und Foto der Vermissten sind unter folgendem Link zu finden:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/086591/index.html

Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort bitten wir darum, sich an den Polizeinotruf 110 oder jede Polizeidienststelle zu wenden.