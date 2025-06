899. Drei Tatverdächtige mehrerer Raubdelikte während einer Musikveranstaltung festgenommen – Freimann / Italien

-siehe Medieninformation vom 10.12.2024, Nr. 1948

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag, 08.12.2024, zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr, während einer Musikveranstaltung in einer Veranstaltungshalle zu vier aufeinanderfolgenden Raubdelikten.

Dabei wurden von Konzertbesuchern getragene Halsketten gewaltsam entwendet. Die Geschädigten, Männer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren, erlitten teilweise leichte Verletzungen am Hals. Im Anschluss verschwanden der oder die Täter unerkannt in der Menschenmenge.

Durch einen erheblichen Ermittlungsaufwand und schließlich einen Hinweis der italienischen Polizeibehörden, konnten mittlerweile drei Tatverdächtige von dem ermittelnden Kommissariat 21 identifiziert werden. Es handelt sich um einen 23- , einen 28- und einen 29-Jährigen (alle mit Wohnsitzen in Genua/Italien und mit italienischer Staatsangehörigkeit).

Im Rahmen einer Durchsuchungsaktion in Italien, konnten Halsketten sichergestellt werden, die der Tat zugeordnet werden konnten.

Anschließend wurde am Donnerstag, 17.04.2025 durch die sachleitende Staatsanwaltschaft München I ein europäischer Haftbefehl erwirkt.

Aufgrund der engen internationalen Zusammenarbeit des Kommissariats 21 mit der italienischen Polizei konnte der durch die Staatsanwaltschaft München I erlassene europäische Haftbefehl am Sonntag, 27.04.2025 bei dem 23-jährigen Tatverdächtigen durch die italienischen Behörden vollstreckt werden. Am Dienstag, 29.04.2025 konnte ein weiterer Tatverdächtiger, der 28-Jährige, in Italien festgenommen werden. Der dritte Tatverdächtige im Alter von 29 Jahren konnte am Montag, 19.05.2025 festgenommen werden.

Die Rückführung der Festgenommenen aus Italien nach München konnte zwischenzeitlich vollzogen werden.

Das Kommissariat 21 übernimmt bereits seit Anfang 2024 umfangreiche Ermittlungen im Zusammenhang mit Raubdelikten bei Musikveranstaltungen.

900. Fremdenfeindliche Beleidigung und Körperverletzung – Neuhausen

Am Samstag, 07.06.2025, gegen 00:05 Uhr, befanden sich ein 55-Jähriger und eine 43-Jährige (beide mit Wohnsitz in München, mit deutscher/afghanischer und türkischer Staatsangehörigkeit) in der Dachauer Straße.

Dort wurde zuerst der 55-Jährige unvermittelt durch zwei bislang unbekannte Täter angesprochen und fremdenfeindlich beleidigt, danach wurde die 43-Jährige beleidigt. Sie versuchten sich der Situation zu entziehen, wurden jedoch im Weiteren durch die zwei unbekannten Täter körperlich angegriffen.

Augenscheinlich aufgrund der Tatsache, dass der 55-Jährige und die 43-Jährige auf sich aufmerksam machten, ließen die Täter von ihnen ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Polizeinotruf 110 wurde verständigt, jedoch erbrachte die sofort eingeleitete Fahndung keine Hinweise auf die Täter.

Der 55-Jährige und die 43-Jährige wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Das Kommissariat 44 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:



Täter 1:

Männlich, 25 Jahre, 180 cm groß, athletische Figur, sprach hochdeutsch; dunkle Kleidung

Täter 2:

Männlich, 25 Jahre, 175 cm groß, athletische Figur; dunkle Kleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dachauer Straße und der Trambahnhaltestelle Heideckstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

901. Verkehrsunfall zwischen Polizeifahrzeug und Fahrrad; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Mittwoch, 11.06.2025, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Radfahrer mit Wohnsitz in München den Radweg der Landshuter Allee in stadtauswärtiger Fahrtrichtung.

Zeitgleich fuhr ein 35-jähriger Polizeibeamter auf Höhe der Landshuter Allee 32 mit einem zivilen Dienstfahrzeug von der Ausfahrt der dortigen Polizeiinspektion auf die Fahrbahn. Der Polizeibeamte befand sich auf dem Weg zu einem Einsatz und benutzte hierzu bereits Blaulicht und Martinshorn.

Beim Ausfahren des Polizeifahrzeuges kam es zum Zusammenstoß mit dem 58-jährigen Radfahrer.

Der 58-Jährige wurde hierdurch verletzt und bedurfte aber keiner ärztlichen Versorgung vor Ort.

Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Eine etwaige Beschädigung am Dienstfahrzeug wird noch abgeklärt.

Während der Unfallaufnahme vor Ort kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

902. Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 82-Jährigen – Laim

Seit Mittwoch, 11.06.2025, 17:30 Uhr, wird ein 82-Jähriger mit Wohnsitz in München vermisst. Der 82-Jährige verließ gegen 15:00 Uhr die Wohnung in Laim und kam seitdem nicht mehr nach Hause. Er leidet an Demenz und ist räumlich und zeitlich nicht orientiert. Da er kaum noch spricht, ist davon auszugehen, dass er nicht um fremde Hilfe bitten würde.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung des Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und der Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/086503/index.html

Das Kommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beschreibung:

Männlich, 182 cm groß, schlanke Statur, lichtes und kurzes graues Haar,

Bekleidung:

Er ist bekleidet mit einer dunklen Jeans, blaues Sweatshirt mit blau-weißen Streifen, graue Socken, offene Hausschuhe. Über mitgeführte Gegenstände ist nichts bekannt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

903. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in ein Geschäft – Forstenried

Am Mittwoch, 11.06.2025, gegen 23:25 Uhr, beobachteten Passanten durch ein Schaufenster, wie sich ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann in einem Geschäft aufhielt, welches augenscheinlich schon geschlossen hatte. Die Zeugen klopften deshalb an die Scheibe des Geschäfts.

Der Mann flüchtete daraufhin über die Eingangstür. Die Zeugen folgten diesen und verständigten zeitgleich telefonisch die Polizei über den Notruf 110. Der Tatverdächtige konnte im weiteren Verlauf noch im Nahbereich des Tatorts durch die eingesetzten Beamten festgenommen werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden nichts aus dem Geschäft entwendet.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 54-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde aufgrund des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall angezeigt. Nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen, darunter einer erkennungsdienstlichen Behandlung, wurde der 54-Jährige vom Polizeipräsidium München aus entlassen.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

904. Größerer Polizeieinsatz – Giesing

Am Mittwoch, 11.06.2025, gegen 15:00 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung, dass durch eine unbekannte Person aus einer Wohnung in Giesing Gegenstände in den Innenhof geworfen werden.

Durch die eingesetzten Kräfte vor Ort wurde festgestellt, dass sich der 37-jährige Bewohner in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er konnte im weiteren Verlauf in seiner Wohnung angetroffen werden. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

905. Brandfall; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Donnerstag, 12.06.2025, gegen 04:30 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand auf einem Balkon im 5. OG eines Mehrfamilienhauses in Bogenhausen informiert. Daraufhin wurden Kräfte der Polizei und der Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Von Seiten der Polizei wurden Absperrungen eingerichtet.

Eine Bewohnerin bemerkte den Brand und versuchte zunächst eigenständig mit einem Feuerlöscher zu löschen. Da dies nicht gelang, verließ sie das Gebäude. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Durch den Brand wurde die Bewohnerin leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Betrag.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache übernommen.

906. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl aus Geldautomaten – Neuhausen

Am Dienstag, 10.06.2025, gegen 20:00 Uhr, kam es zu einer Manipulation eines Geldautomaten in einer Bankfiliale in Neuhausen. Ein 24-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland brachte hier eine Blende an die Geldausgabe an und verließ die Filiale.

Ein Mitarbeiter der Bankfiliale informierte daraufhin über den Notruf die Polizei.

Gegen 22:15 Uhr konnten die eingesetzten Polizeibeamten den 24-Jährigen beim erneuten Aufsuchen der Bankfiliale festnehmen. Bei der Festnahme leistete er Widerstand, bei dem zwei Polizeibeamte verletzt wurden. Nachdem er gefesselt werden konnte, wurde er zu einer Polizeiinspektion gebracht.

Bei dem 24-Jährigen konnte die angebrachte Blende sowie mehrere hundert Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden. Diese hatte er zuvor aus dem Geldautomaten entnommen. Der 24-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 geführt.