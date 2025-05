825. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung eines 72-Jährigen – Solln

-siehe Medieninformation vom 27.05.2025, Nr. 818

Wie bereits berichtet, galt seit Dienstag, 27.05.2025, gegen 10:00 Uhr, ein 72-Jähriger aus München als vermisst. Dieser wurde zuletzt im Bereich seiner Wohnung in Solln gesehen. In diesem Zusammenhang wurde eine Öffentlichkeitsfahndung durch die Münchner Kriminalpolizei initiiert.

Der 72-Jährige wurde nun in hilflosem Zustand am Donnerstag, 29.05.2025, gegen 00:25 Uhr, in der Widenmayerstraße durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt) aufgefunden. Der 72-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht.

826. Fußgänger kollidiert mit Trambahn; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 28.05.2025, gegen 11:25 Uhr, fuhr eine Trambahn der Linie 20 auf der Dachauer Straße in Richtung Karlsplatz/Stachus.

Ein 51-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet befand sich als Fußgänger auf dem Grünstreifen im Gleiskörper der Trambahnlinie.

Die Trambahnfahrerin musste zunächst an der Kreuzung Dachauer Straße/Sandstraße verkehrsbedingt warten. Nachdem sie ihre Fahrt fortsetzen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 51-Jährigen. Dabei wurde dieser schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Streckenabschnitt der Trambahn für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

827. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw; eine Person verletzt – Aschheim

Am Mittwoch, 28.05.2025, gegen 18:20 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Renault Pkw auf der Staatsstraße 2082 in Richtung Kirchheim. Hinter ihm fuhr ein 49-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Passau mit einem Tesla Pkw.

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der 38-Jährige nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 39-Jährige mit österreichischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Mercedes Pkw auf der Staatsstraße 2082 und fuhr in Richtung Riem.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge des 38-Jährigen und der 39-Jährigen. Im Anschluss darauf kollidierte die 39-Jährige ebenfalls mit dem Tesla Pkw des 49-Jährigen, der hinter dem 38-Jährigen fuhr.

Die 39-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2082 für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Hierbei kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

828. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Serie von Spindaufbrüchen – Unterföhring

Ab Ende April 2025 kam es in einem Fitnessstudio in Unterföhring zu mehreren Aufbrüchen von Umkleidespinden. Bei einer der Taten fiel einem 41-Jährigen mit Wohnsitz in München, der dort zu Gast war, ein Mann auf, welcher sich verdächtig verhalten hatte. Nachdem der 41-Jährige die Polizei verständigt hatte und das Kommissariat 52 die Ermittlungen aufgenommen hatte, führten diese zu einem 21-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Am Dienstag, 06.05.2025, konnte der 21-Jährige von zivilen Beamten in der Umkleide des Fitnessstudios auf frischer Tat festgenommen werden. In seiner Vernehmung räumte dieser die Einbruchdiebstähle ein. Insgesamt konnten ihm bislang zehn Taten zugeordnet werden. Im Anschluss an die Taten erwarb der 21-Jährige Gutscheinkarten und zahlte den jeweiligen Erlös auf seine eigenen Kreditkarten ein.

Er wurde wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Betruges mittels rechtswidrig erlangter Zahlungskarten angezeigt. Nach erfolgter Sachbearbeitung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der 21-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 geführt.

829. Brandfall; vier Personen verletzt – Milbertshofen

Am Dienstag, 27.05.2025, gegen 17:40 Uhr, wurde eine Streife der Münchner Polizei durch einen 53-jährigen Anwohner angesprochen, welcher einen Brand im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses im Milbertshofen meldete. Daraufhin begaben sich mehrere Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der extremen Rauchentwicklung erlitten vier Anwohner Rauchgasreizungen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant versorgt.

Der Gesamtschaden beträgt wenige tausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

830. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Bogenhausen

Am Freitag, 23.05.2025, zwischen 00:30 Uhr und 06:30 Uhr, sprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einer Länge von ca. 50 Metern Schriftzüge und Zeichen auf eine Umzäunung zweier Anwesen in Bogenhausen. Die Schriftzüge haben einen z.T. antifaschistischen Inhalt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über tausend Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Das Kommissariat 43 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedrich-Herschel-Straße, Rauchstraße, Sternwartstraße (Bogenhausen), Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

831. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Verkehrsunfallflucht und wegen eines Einbruchs – Ramersdorf und Trudering

Am Dienstag, 27.05.2025, gegen 05:30 Uhr, fuhr ein zunächst unbekannter Mann mit einem Ford Pkw auf der Kölblstraße in Richtung Karl-Preis-Platz.

Zur selben Zeit fuhr eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw auf dem Karl-Preis-Platz in Fahrtrichtung Melusinenstraße. Sie beabsichtigte den Kreuzungsbereich geradeaus zu queren.

Der Mann fuhr in den Kreuzungsbereich ein und stieß dabei frontal mit dem Toyota zusammen. Anschließend stieg der Unbekannte aus dem Pkw aus und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Durch den Zusammenstoß wurde die 55-Jährige verletzt.

Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Noch während der Unfallaufnahme durch die Münchner Verkehrspolizei wurde bekannt, dass der Ford im Verlauf der zurückliegenden Nacht bei einem Einbruch in einem Unternehmen in Trudering entwendet worden war. Der Pkw hatte kein amtliches Kennzeichen und war nicht zugelassen. Des Weiteren wurde bekannt, dass sich am Dienstag, 27.05.2025, gegen 02:35 Uhr, derselbe Ford Pkw im Bereich der St.-Veit-Straße und St.-Michael-Straße einer polizeilichen Kontrolle entzog. Der Polizeibeamte wurde während der Kontrolle, beim Versuch die Weiterfahrt des Fahrzeuges zu verhindern, mitgeschleift und leicht verletzt.

Aufgrund intensiver Ermittlungen konnte hier ein Tatverdächtiger ermittelt werden, bei dem es sich um einen 18-Jährigen mit Wohnsitz in München handelt. Er konnte daraufhin am Dienstag, 27.05.2025, um 09:00 Uhr, an seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. In der Wohnung des Tatverdächtigen konnten verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz festgestellt werden.

Der 18-Jährige wurde nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er wurde wegen des Einbruchs, diverser Verkehrsstraftaten, gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dem Waffengesetz angezeigt.

Da der 18-Jährige offenkundig unter Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem ist er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

Der Ford Pkw, mit dem der 18-Jährige unterwegs war, wurde sichergestellt.

Das Kommissariat 54 und die Münchner Verkehrspolizei führen die Ermittlungen in dieser Sache.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu einem der Ereignisse machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.