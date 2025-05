758. Mehrere Fälle von Staatsschutzrelevantem Aktionismus an Schulen – Stadtgebiet

Fall I

Am Mittwoch,14.05.2025, gegen 13:00 Uhr, verständigten Mitarbeiter einer Schule in Schwabing den Polizeinotruf 110, da drei Personen ein größeres mehrere Meter langes Transparent zwischen Bäumen gegenüber des Schulgeländes anbrachten und Flyer auf das Schulgelände warfen (Flyer und Transparent mit staatsschutzrelevanten Inhalten im Kontext mit der Ideologie einer rechtsextremistischen Gruppierung). Dazu wurden auch zwei pyrotechnische Gegenstände (Böller) gezündet.

Als die Personen von Schülern darauf angesprochen wurden, flüchteten diese in Richtung Scheidplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei ergab keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Das Transparent, die Flyer und Reste der Pyrotechnik wurden sichergestellt. Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und das Sprengstoffgesetz wurden angezeigt.

Fall II

Am selben Tag gegen 14:15 Uhr versuchten vier Personen ein Transparent (Inhalt und Größe ähnlich wie im Fall I) auf dem Schulgelände einer Schule in Bogenhausen zu befestigen. Schüler und ein Lehrer, die den Vorfall bemerkten, störten die Personen, woraufhin sich diese vom Schulgelände entfernten. Das Plakat wurde von der Polizei sichergestellt und Hausfriedensbruch wurde angezeigt.

Fall III

Am Donnerstag, 15.05.2025, gegen 08:40 Uhr befanden sich mehrere Personen auf dem Gelände einer Schule im Lehel. Sie verteilten Flyer und hielten ein Transparent (selbe Inhalte wie bei den obigen Fällen). Die Schule meldete den Vorfall an die Polizei. Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz wurden aufgenommen.

Fall IV

Am Donnerstag, 15.05.2025, gegen 10:00 Uhr wurde ein Transparent an einer Schule in Schwabing von vier Personen aufgehängt, die auch Flyer auf den Boden warfen (auch mit denselben Inhalten). Die Schule informierte die Polizei und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde aufgenommen.

Das Kommissariat 44 hat die Ermittlungen zu allen Fällen aufgenommen. Dabei werden auch mögliche Zusammenhänge mit weiteren ähnlichen Taten aus den letzten Wochen geprüft.

759. Ermittlung eines Tatverdächtigen nach Körperverletzungsdelikt – Thalkirchen

-siehe Medieninformation vom 17.04.2025, Nr. 599

Wie bereits berichtet kam es am Mittwoch, 16.04.2025, gegen 14:55 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem U-Bahn-Fahrer und einem damals unbekannten Tatverdächtigen.

Der Tatverdächtige blockierte eine Tür der U-Bahn und danach kam es zu einem Streit, der zu dem Körperverletzungsdelikt führte.

Durch intensive Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei konnte jetzt ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Er wurde wegen der Tat angezeigt und von der Polizei vernommen.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 26 fortgeführt.

760. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Raubdelikt – Moosach

Am Mittwoch, 14.05.2025, gegen 16:00 Uhr, wurde ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München, der sich in einem Pkw, BMW, auf einem Supermarktparkplatz im Bereich der Pelkovenstraße befand, unvermittelt von drei Tätern mit einer Schusswaffe bedroht.

Die Täter nahmen sein Mobiltelefon an sich und forderten ihn auf, sich auf den Rücksitz des Pkw zu setzen. Der 24-Jährige schrie um Hilfe und konnte sich entfernen.

Ein Zeuge informierte zwischenzeitlich eine sich zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife, welche sofort zwei Tatverdächtige antreffen und festnehmen konnte. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Unterallgäu und einen 20-Jährigen mit türkischer Staatsbürgerschaft ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der dritte Täter konnte zu Fuß flüchten.

Das Mobiltelefon und die Waffe wurden aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Tatverdächten wurden wegen des Raubes angezeigt und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hanauer Straße, Pelkovenstraße und Olympia-Einkaufszentrum (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

761. Pkw kollidiert mit anderem Pkw und kommt von Fahrbahn ab – Sendling

Am Donnerstag, 15.05.2025, gegen 06:30 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, Skoda, auf der Garmischer Straße. Aufgrund einer plötzlichen internistischen Erkrankung wollte er den Pkw am rechten Fahrbahnrand anhalten. Dabei kollidierte er mit einem Pkw, VW, mit dem ein 67-Jähriger mit Wohnsitz in München dort ebenfalls fuhr.

Danach durchbrach der Skoda eine Lärmschutzwand und kam in einer dahinter liegenden Kleingartenanlage zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde der 55-Jährige leicht verletzt.

Der Skoda war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden und der VW war leicht beschädigt. Die Lärmschutzwand und der betroffene Schrebergarten wurden stark beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es Verkehrsbehinderungen. Der 55-Jährige wird selbstständig zum Arzt gehen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

762. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen – Neubiberg

Am Mittwoch, 14.05.2025, gegen 15:30 Uhr, teilte eine Zeugin dem Polizeinotruf 110 mit, dass sie soeben gesehen habe, wie ein Fahrradfahrer mehrere geparkte Fahrzeuge in der Rheingoldstraße beschädigt hatte und sich danach entfernte.

Daraufhin folgte die Zeugin mit einem Pkw dem Fahrradfahrer und informierte den Notruf über dessen Standort. Dabei beschädigte der Fahrradfahrer ein weiteres geparktes Fahrzeug.

Die eingesetzten Kräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen (einen 61-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz) festnehmen.

An den drei beschädigten Pkw entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Dazu bestand der Verdacht, dass das von ihm benutzte Fahrrad gestohlen war.

Der 61-Jährige wurden wegen Sachbeschädigung und Diebstahl angezeigt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Danach wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.