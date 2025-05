739. Festnahme weiterer Tatverdächtiger von organisiertem Callcenterbetrug; falsche Polizeibeamte/falsche Bankmitarbeiter – Stadtgebiet München

-siehe Medieninformation vom 12.01.2025; Nr. 63

Wie bereits am 12.01.2025 berichtet, wurden am 08.01.2025 ein 18- und 19-jähriger Tatverdächtiger eines organisierten Callcenterbetruges festgenommen.

Der 18-Jährige wurde hier bei einer Tatbegehung als Abholer in Würzburg festgenommen. Der 19-Jährige konnte als sogenannter Logistiker ermittelt werden, der den 18-Jährigen zur Tatbegehung angeleitet hat. Dieser wurde in München festgenommen. Ein Haftbefehl gegen ihn wurde mittlerweile gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Der 18-Jährige befindet sich seit der Festnahme im Januar weiter in Untersuchungshaft.

Durch umfangreiche Ermittlungen des Kommissariats 61 der Münchner Kriminalpolizei können den beiden Tatverdächtigen inzwischen noch weitere Taten nachgewiesen werden.

Zudem konnten drei weitere Tatverdächtige ermittelt werden, welche ebenfalls als Abholer fungierten. Hierbei handelt es sich um einen 24-, 20-, und 19- Jährigen, alle mit Wohnsitz in München. Sie agierten in acht weiteren Fällen in wechselnder Beteiligung als Abholer, welche nach einem erfolgten Anruf durch falsche Bankmitarbeiter/falsche Polizeibeamte, Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro von den Geschädigten abholten.

Diese Fälle ereigneten sich alle zwischen August und Oktober 2024 in Augsburg und München.

Bei den Geschädigten handelt es sich ausschließlich um Seniorinnen und Senioren, bei den meisten Fällen in einem Alter von über 80 Jahren.

Auf Grundlage dieser Ermittlungsergebnisse wurden durch die Staatsanwaltschaft München I Haftbefehle sowie Durchsuchungsbeschlüsse gegen den 24-, 20-, und 19- Jährigen erwirkt. Diese wurden am Donnerstag, 08.05.2025, vollzogen. Die drei Tatverdächtigen konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten des Kriminalfachdezernats 6 der Münchner Kriminalpolizei an der Wohnanschrift verhaftet werden. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden u.a. Kommunikationsmittel sichergestellt.

Am Montag, 12.05.2025, wurde der 19-Jährige, welcher bereits im Januar festgenommen und dessen Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde, aufgrund der erweiterten Tatvorwürfe erneut festgenommen.

740. Trambahnfahrer muss Schnellbremsung einleiten; drei Personen verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 12.05.2025, gegen 18:35 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einer Trambahn die Linie 17 in Fahrtrichtung Sankt Emmeram und hielt an der Haltestelle Sendlinger Tor.

Als er seine Fahrt über die Lindwurmstraße in Richtung Müllerstraße fortsetzen wollte, fuhr ein Löschzug der Berufsfeuerwehr München mit Sondersignalen in die Kreuzung Sendlinger Tor in Richtung Lindwurmstraße ein.

Aufgrund dessen musste der Trambahnfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Dadurch stürzten drei in der Trambahn befindliche Fahrgäste. Hierbei verletzten sich eine 31-Jährige, eine 38-Jährige sowie eine 69-Jährige, alle mit Wohnsitz in München.

Die 38-Jährige sowie die 69-Jährige wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die 31-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand kein Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

741. Raubdelikt – Giesing

Am Montag, 12.05.2025, gegen 17:10 Uhr, wurde ein 38-jähriger Verkäufer mit Wohnsitz in München kurz nach Geschäftsschluss am Hintereingang eines Ladengeschäftes von einem bislang unbekannten und maskierten Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe bedroht und in das Geschäft zurückgedrängt.

Anschließend forderte der unbekannte Täter Bargeld. Als ihm der 38-jährige Verkäufer das geforderte Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro, welches sich im Ladengeschäft befand, übergab, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der 39-Jährige verständigte daraufhin den Notruf über die 110. Er wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, unter Einbindung einer Vielzahl von Streifen, Beamten einer Einsatzhundertschaft sowie eines Polizeihubschraubers und der Diensthundestaffel, ergab keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

Täterbeschreibung:

Männlich, 20 Jahre, ca. 170cm, sportliche Statur, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent, maskiert, weißer Kapuzenpullover mit Aufschrift, schwarze Hose, trug Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grünwalder Straße, Zasingerstraße und Wettersteinplatz (Giesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

742. Einbruch in Lebensmittelgeschäft – Solln

Am Montag, 12.05.2025, gegen 06:30 Uhr, verständigte eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäftes den Polizeinotruf 110, da in dieses eingebrochen worden war.

In der Nacht vom Sonntag, 11.05.2025, auf Montag, 12.05.2025, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und durchsuchte dieses nach Tatbeute.

Im Anschluss verließ er das Geschäft wieder und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zur Tatbeute kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Frans-Hals-Straße, Diefenbachstraße und Wetzelstraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

743. Zwei Einbrüche – Schwanthalerhöhe

Fall 1: Einbruch in Pfarrheim

Am Montag, 12.05.2025, gegen 08:40 Uhr, meldete eine Mitarbeiterin einer Pfarrei, dass in das dortige Pfarrheim eingebrochen wurde.

In der Zeit vom Sonntag, 11.05.2025, gegen 19:45 Uhr, bis Montag, 12.05.2025, gegen 08:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Pfarrheim.

Im Inneren des Pfarrheims wurden mehrere Büroräume durchsucht und aufgefundenes Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet.

Im Anschluss flüchteten der oder die Täter mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Fall 2: Einbruch in eine Kinderbetreuungseinrichtung

Am Montag, 12.05.2025, gegen 07:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 von einer Mitarbeiterin verständigt, dass über das Wochenende vom Freitag, 09.05.2025, gegen 15:00 Uhr, bis Montag, 12.05.2025, gegen 07:30 Uhr, in eine Kinderbetreuungseinrichtung eingebrochen worden war.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Kinderbetreuungseinrichtung.

Im Anschluss wurden mehrere Schließfächer und Schränke gewaltsam geöffnet und Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Betrag entwendet.

Danach flüchteten der oder die Täter mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 führt in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen. Aufgrund der örtlichen Nähe und des zeitlichen Zusammenhangs wird ein Zusammenhang der beiden Fälle geprüft.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gollierstraße, Trappentreustraße, Kazmairstraße (Schwanthalerhöhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.