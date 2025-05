LINDENLOHE, LKR. SCHWANDORF. Unbekannte Täter entwendeten Fahrzeugteile im Wert von rund 100.000 Euro von einem Sattelzug auf dem Autobahnparkplatz Lindenlohe an der A93. Es ist bereits der zweite Diebstahl dieser Art in dieser Woche. Die Schwandorfer Polizei bittet um Hinweise und gibt wichtige Präventionstipps für Lkw-Fahrer.

In der Nacht von Mittwoch, 7. Mai 2025, auf Donnerstag, wurde auf dem Autobahnparkplatz „Lindenlohe“ an der A93 erneut ein Lkw-Ladungsdiebstahl verübt. Der Fahrer eines Sattelzugs stellte am Morgen fest, dass die Plane seines Aufliegers an beiden Seiten aufgeschlitzt worden war und die komplette Ladung – Fahrzeugteile im Wert von etwa 100.000 Euro – entwendet wurde. Die Schwandorfer Polizei führte am Tatort eine umfassende Spurensicherung durch.

Dieser Vorfall ist bereits der zweite dieser Art innerhalb dieser Woche (Die Bayerische Polizei - Diebstahl großer Warenmenge aus Sattelzug auf Autobahnparkplatz – Kriminalpolizei Amberg ermittelt und bittet um Hinweise). Unbekannte entwendeten in der Nacht zum 3. Mai auf dem Parkplatz Stocker Holz Süd an der A6 über 300 Pakete mit Elektronikartikeln im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Autobahnpolizeistation Schwandorf hat die Bearbeitung des Falls übernommen, prüft mögliche Tatzusammenhänge und bittet Personen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes Lindenlohe gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 09431/4301-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.

Präventionstipps für Lkw-Fahrer: