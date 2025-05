SCHMIDGADEN, LKR. AMBERG-SULZBACH. Unbekannte entwendeten in der Nacht zum 3. Mai auf dem Parkplatz Stocker Holz Süd an der A6 über 300 Pakete mit Elektronikartikeln im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht auf Samstag, den 3. Mai 2025, kam es auf dem Autobahnparkplatz Stocker Holz Süd an der A6 in Fahrtrichtung Waidhaus/Pilsen zu einem groß angelegten Diebstahl von Waren aus einem abgestellten Sattelzug. Ein Lkw-Fahrer hatte seinen Sattelzug gegen Mitternacht auf der Schwerlastspur des Parkplatzes abgestellt, um seine gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit einzuhalten. Gegen 01:45 Uhr bemerkte ein weiterer Lkw-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug hinter dem ersten parkte, verdächtige Geräusche, maß diesen jedoch zunächst keine Bedeutung bei.

Gegen 02:00 Uhr führte er eine Abfahrtskontrolle durch und stellte dabei einen Kleintransporter mit Planenaufbau und polnischer Zulassung fest, der zwischen den beiden Sattelzügen stand. Zwei bislang unbekannte Personen luden Pakete aus dem vorderen Sattelzug in den Kleintransporter um. Als sie den Zeugen bemerkten, verließen die beiden tatverdächtigen Personen zügig den Tatort zu Fuß in Richtung Ausfahrt des Parkplatzes. Der ebenfalls mitwirkende Fahrer des Kleintransporters folgte ihnen, ließ sie einsteigen und verließ mit dem Fahrzeug den Parkplatz.

Bei der Überprüfung des betroffenen Sattelzugs stellte sich heraus, dass die Sicherheitsplombe aufgebrochen worden war. Insgesamt wurden 324 Pakete mit Elektroartikeln im Gesamtwert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags entwendet.

Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen verliefen ergebnislos.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Bearbeitung des Falls übernommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in der Nacht von Freitag, 2. Mai, auf Samstag, 3. Mai 2025, insbesondere zwischen 01:30 Uhr und 02:15 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Autobahnparkplatz Stocker Holz Süd an der A6, Fahrtrichtung Waidhaus/Pilsen beobachtet? Insbesondere sind Hinweise zu einem polnischen Kleintransporter mit Planenaufbau von Bedeutung – das Kennzeichen ist bislang unbekannt.