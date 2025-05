677. Versuchter Mord; Festnahme eines Tatverdächtigen – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 30.04.2025, gegen 20:20 Uhr, befanden sich ein 57-Jähriger und ein 47-Jähriger (beides polnische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland) an einer Bushaltestelle im Bereich der Kreuzung Kapuzinerstraße und Thalkirchner Straße.

Der 57-Jährige schlief dort, als der 47-Jährige ein brennendes Feuerzeug an dessen Kleidung im Rückenbereich hielt. In der Folge geriet die Kleidung des schlafenden Mannes in Brand. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend zu Fuß vom Tatort. Mehrere aufmerksame Zeugen bemerkten das Feuer, reagierten umgehend und löschten die Flammen mit Wasser aus mitgeführten Flaschen. Zudem setzten sie einen Notruf ab, woraufhin Einsatzkräfte der Polizei sowie des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit entsandt wurden.

Der 57-Jährige erlitt Brandverletzungen im Rückenbereich und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Der 47-Jährige wurde kurz danach in Tatortnähe von Polizeibeamten festgenommen. Er wurde wegen versuchten Mordes angezeigt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 11.

678. Versuchtes Tötungsdelikt – Neuhausen

Am Donnerstag, 01.05.2025, gegen 07:50 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 86-jährigen Frau in München. Nachdem die Seniorin die Tür geöffnet hatte, wurde sie vom Täter in ihre Wohnung gedrängt und dort mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Eine 59-jährige Nachbarin, die die Hilferufe der Frau hörte, eilte zur Wohnung und wurde ebenfalls vom Täter angegriffen. Auch sie erlitt Schläge ins Gesicht.

Nach der Tat verließ der Täter das Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Die Verständigung der Polizei erfolgte durch einen Nachbarn der Geschädigten. Die Polizeibeamten leisteten bei den verletzten Frauen erste Hilfe und der Rettungsdienst wurde verständigt. Beide erlitten erhebliche Verletzungen im Kopfbereich und wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Diese brachten bislang keine Erkenntnisse zu dem Täter. Von der Münchner Kriminalpolizei wurden am Tatort intensive Spurensicherungsarbeiten durchgeführt. Aufgrund der brutalen Tatausführung wurden die Ermittlungen vom Kommissariat 11 übernommen.

Täterbeschreibung:

Männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, mitteleuropäisches Aussehen, trug weißes T-Shirt, rot-blonde gelockte Haare, an den Seiten kurz

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Therese-Danner-Platz und Arnulfstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

679. Zusammenstoß von Fußgängerin und Fahrradfahrer; beide Personen werden verletzt – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Donnerstag, 01.05.2025, gegen 12:00 Uhr, befand sich eine 13-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München zu Fuß auf der Luitpoldstraße. Hinter ihr fuhr ein 47-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf einem Fahrrad.

Als die 13-Jährige plötzlich die Fahrbahn überquerte, kam es zum Zusammenstoß. Beide stürzten daraufhin und wurden verletzt.

Der Notruf wurde verständigt, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zur Unfallörtlichkeit geschickt wurden. Die 13-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt und danach wieder entlassen. Der 47-Jährige musste zur weiteren stationären Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

680. Sexualdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Englischer Garten

Am Donnerstag, 01.05.2025, gegen 14:30 Uhr, befand sich ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einer 39-jährigen Arbeitskollegin mit Wohnsitz im Landkreis Freising in einem Nebenraum ihres gemeinsamen Arbeitsplatzes.

Dort fotografierte der 63-Jährige mit einem Mobiltelefon der 39-Jährigen gegen ihren Willen unter ihr getragenes Oberteil und verließ anschließend den Nebenraum. Dabei verschloss er von außen die Tür, so dass die 39-Jährige alleine eingesperrt wurde. Nachdem die 39-Jährige um Hilfe rief, wurde ein Mitarbeiter auf sie aufmerksam und schloss die Tür auf. Die 39-Jährige blieb hierbei unverletzt.

Ein auf die Situation aufmerksam gewordener Zeuge verständigte den Polizeinotruf 110. Eintreffende Polizeibeamte nahmen daraufhin den 63-Jährigen fest. Er wurde im Anschluss zu einer Polizeiinspektion gebracht. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt und eine DNA-Entnahme veranlasst. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 63-Jährige wieder entlassen. Er wurde wegen sexueller Belästigung und Freiheitsberaubung angezeigt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

681. Einbruch in Einfamilienhaus – Berg am Laim

Im Zeitraum von Mittwoch, 23.04.2025, 10:00 Uhr, bis Mittwoch, 30.04.2025, 21:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in Berg am Laim.

Dort beschädigten der oder die Täter mit einem Werkzeug ein Metallgitter bevor sie das hinter liegende Fenster gewaltsam öffneten. In der Wohnung durchsuchten der oder die Täter das Gebäude nach Diebesgut. Ein Tresor wurde gewaltsam geöffnet und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrages entwendet.

Der oder die Täter verließen mit der Tatbeute das Einfamilienhaus in unbekannte Richtung.

Am Mittwoch, 30.04.2025, bemerkte ein Anwohner den Einbruch und informierte den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Mutschellestraße, Ellingerweg, Josephsburgstraße und Buchsteinstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere ob Nachbarn Flexgeräusche gehört hätten, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

682. Einbruch in Einfamilienhaus – Grünwald

Am Donnerstag, 01.05.2025, von 18:30 Uhr bis 21:50 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Grünwald.

Dort durchsuchten der oder die Täter das Gebäude nach Diebesgut. Der oder die Täter entwendeten dabei Schmuck, Luxusartikel und weitere Wertgegenstände.

Sie verließen das Haus und entfernten sich mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Gegen 22:00 Uhr bemerkte ein Anwohner das beschädigte Fenster und informierte den Polizeinotruf 110. Der Vermögensschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen fünfstelligen Betrag. Vor wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hubertusstraße, Gabriel-von-Seidl-Straße, Perlach Geräumt und Forstweg (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.