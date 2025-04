646. Verkehrsunfall; eine Person schwer verletzt – Maxvorstadt

Am Freitag, 25.04.2025, gegen 04:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Barer Straße Ecke Theresienstraße zu einem Verkehrsunfall.

Dabei fuhr ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw auf der Theresienstraße in Richtung Schleißheimer Straße. An der Kreuzung zur Barer Straße bog er nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 38-Jährigen mit Wohnsitz in München, die zu Fuß ebenfalls Richtung Schleißheimer Straße ging und die Barer Straße an der Kreuzung ordnungsgemäß überqueren wollte.

Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Pkw des 60-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten die Trambahngleise der Barer Straße für ca. 20 Minuten gesperrt werden, wodurch es zu Beeinträchtigungen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

647. Verkehrsunfall; Fahrer verliert Kontrolle über Pkw und wird schwer verletzt – Unterföhring

Am Freitag, 25.04.2025, gegen 10:10 Uhr, befuhr ein 87-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw ein Tankstellengelände im Bereich der Dieselstraße in Unterföhring. Anschließend fuhr er in einen dort befindlichen Kreisverkehr ein und wollte diesen auf der Staatsstraße 2340 in Richtung Feringasee verlassen.

Aus bislang unbekannten Gründen verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschleunigte stark. Dabei geriet er kurz nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit einem Mercedes Lkw, welcher von einem 39-Jährigen mit Wohnsitz in München gelenkt wurde.

Durch den Aufprall schleuderte der Toyota nach rechts, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Der 87-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw musste die Staatsstraße 2340 für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden, wobei es zu Verkehrsbehinderungen kam. Während der Unfallaufnahme kam auch eine polizeiliche Drohne zum Einsatz.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

648. Kettenbagger bricht durch Gebäudedecke; eine Person schwer verletzt – Berg am Laim

Am Freitag, 25.04.2025, gegen 15:25 Uhr, kam es zu einem Arbeitsunfall im Bereich der Truderinger Straße Ecke St.-Veit-Straße. Dort befinden sich Garagen, welche derzeit abgerissen werden.

Hierzu befuhr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München das Dach der Garagen mit einem kleinen Kettenbagger. Als er auf dem Dach eine Stelle zwischen zwei Trägersegmenten befuhr, brach er mitsamt dem Bagger durch die Decke und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Ihm gelang es selbst mit seinem Mobiltelefon Hilfe zu rufen. Kurze Zeit später trafen Polizei und Rettungskräfte ein. Der 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

An dem Kettenbagger entstand nur geringer Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.