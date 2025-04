644. Vermisste Person - Au/Haidhausen

Seit Donnerstag, 24.04.2025, 12:00 Uhr, wird ein 69-Jähriger aus einem Männerwohnheim in der Franziskanerstraße in München vermisst. Aufgrund einer psychischen Erkrankung könnte er orientierungslos sein und sich in einer hilflosen Lage befinden. Ein Bild und Personenbeschreibung sind im Internet auf Polizei.Bayern.de zu finden.

Wer die Person antrifft, wird darum gebeten, den Polizeinotruf 110 zu verständigen.