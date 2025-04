LANDSHUT. Am Donnerstag (20.03.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-Jährigen und seiner Mutter, woraufhin dieser anschließend seine Großmutter schwer verletzte. Die 94-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist sie zwischenzeitlich verstorben.

Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge befand sich der 32-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand und bedrohte seine Mutter. Im Zusammenhang mit dieser Bedrohungssituation begab sich der 32-Jährige zu seiner Großmutter und zündete ihr die Haare an. Die 94-Jährige wurde mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Seither befand sie sich dort in stationärer Behandlung.

Vergangene Woche verstarb die 94-Jährige im Krankenhaus. Inwiefern die Verbrennungen ursächlich für den Tod der Frau sind, müssen weitere Ermittlungen, insbesondere eine von der Staatsanwaltschaft Landshut angeordnete rechtsmedizinische Untersuchung ergeben. Der 32-Jährige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 23.04.2025, 14.10 Uhr