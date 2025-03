LANDSHUT. Am Donnerstagnachmittag (20.03.2025) gegen 16.30 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Einfamilienhaus in Landshut gerufen. Zwischen einem 32-Jährigen und seiner Mutter kam es zu einer Auseinandersetzung, woraufhin der 32-Jährige seine Großmutter verletzte. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich inhaftiert.

Der 32-Jährige befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand und bedrohte seine Mutter, die anschließend zu einer Nachbarin fliehen konnte und von dort den Notruf tätigte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich der 32-Jährige daraufhin wohl zu seiner Großmutter im selben Wohnhaus und zündete ihr die Haare an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Tatverdächtige im Garten widerstandslos festgenommen werden. Die 94-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber aufgrund schwerer Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell befindet sie sich weiterhin in stationärer Behandlung. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen.

Am Freitag (21.03.2025) wurde der Tatverdächtige beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts wurde erlassen und der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 21.03.2025, 18.15 Uhr