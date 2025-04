Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

KRONACH. Am Sonntagabend soll es auf einem Spielplatz auf dem Gelände des Landesgartenschau-Parks zu einem Streit zwischen mehreren Familien gekommen sein. Hierbei erlitten mehrere Personen Verletzungen. Ein im Anschluss verbreitetes Video der Geschehnisse löste in den sozialen Medien eine Vielzahl an sogenannten Hassreden (Hate Speech) aus.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei Kronach. Um das Geschehen umfassend aufzuklären, vernehmen Beamte aktuell zahlreiche Beteiligte und sichern relevante Beweismittel. Einzelne Familienangehörige mit deutscher und syrischer Herkunft sowie eine schlichtende 36-jährige Frau erlitten nach aktuellem Stand leichte Verletzungen und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei traf die involvierten Personen noch vor Ort an. Gegen mehrere Beteiligte wird nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung ermittelt.

Ein Videosequenz, die den Vorfall zeigt, verbreitete sich kurz nach dem Geschehen viral über soziale Netzwerke. In der Folge soll es zu zahlreichen Kommentaren gekommen sein, die teilweise strafrechtlich relevante Inhalte wie Volksverhetzung aufwiesen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt daher in mehreren Fällen unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Das betreffende Video ist mittlerweile nicht mehr öffentlich abrufbar.

Die Staatsanwaltschaft Coburg und die Polizei Oberfranken informieren:

Wenn Grenzen der freien Meinungsäußerung auf den Social Media-Plattformen überschritten und hierdurch Rechte anderer verletzt werden, sind hasserfüllte Äußerungen strafbar. Die im Flyer zusammengefassten Empfehlungen sollen aufzeigen, wie Sie sich selbst vor Hassreden schützen können.

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/004439/index.html