512. Betriebsunfall mit zwei schwerverletzten Bauarbeitern – Großhadern

Am Dienstag, 01.04.2025, gegen 07:50 Uhr, befanden sich zwei Bauarbeiter (61 und 63 Jahre, beide mit Wohnsitzen in Sachsen-Anhalt) auf einer Baustelle, wo sie im Bereich eines Aufzugschachtes mit Arbeiten beschäftigt waren.

Sie befanden sich dafür auf einem Gerüst und stürzten plötzlich aus über sieben Metern Höhe in den Schacht. Dabei wurden beide schwer verletzt. Sie konnten Zeugen auf den Unfall aufmerksam machen, die daraufhin den Notruf alarmierten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei fuhren zum Einsatzort. Die beiden verletzten Bauarbeiter wurden aus dem Schacht geborgen und notfallmedizinisch versorgt. Danach wurden sie vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Das Kommissariat 13 hat vor Ort die Ermittlungen zur Klärung des Betriebsunfalls aufgenommen.

513. Verdacht des Pkw-Diebstahls; zwei Personen ermittelt – Feldmoching

Am Dienstag, 01.04.2025, gegen 16:35 Uhr, wurde der Polizeinotruf durch einen Zeugen verständigt, dass im Bereich des Eishüttenwegs ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit, unter anderem auf dort befindlichen Feldwegen, fahre.

Umgehend wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Dort konnten sie einen abgestellten Pkw, Mercedes, feststellen. In unmittelbarer Nähe konnten drei Personen angetroffen werden. Dabei handelt es sich um drei Münchner (17, 20 und 22 Jahre alt). Gegen den 17- und 20-Jährigen ergab sich der Verdacht, dass sie mit dem Fahrzeug gefahren waren.

Am Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, welche für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Der Mercedes selbst besaß keine Zulassung.

Die beiden Tatverdächtigen verfügen zudem nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass sowohl die angebrachten Kennzeichen als auch der Pkw zuvor entwendet wurden. Sie wurden u.a. wegen Verdacht des Pkw-Diebstahls, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Der Mercedes wurde sichergestellt und zur polizeilichen Verwahrstelle abgeschleppt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den 22-Jährigen ergab sich kein konkreter Tatverdacht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 54.

514. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungssituation – Unterhaching

Am Mittwoch, 02.04.2025, gegen 07:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf von einer 29-Jährigen verständigt, da sie in ihrer Wohnung von einem 35-jährigen Bekannten (dort nicht wohnend und mit einem anderen Wohnsitz im Landkreis München) mit einer Waffe bedroht wurde. Die 29-Jährige konnte sich aus der Wohnung entfernen. Ihr Kind befand sich noch in der Wohnung. Sofort wurden über zwanzig Steifen zum Einsatzort geschickt.

Der 35-Jährige konnte kurz danach von der Polizei in der Wohnung gesichert und festgenommen werden. Eine Schreckschusswaffe wurde in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 35-Jährige wurde aufgrund seines psychisch auffälligen und gefährdenden Verhaltens in ein Krankenhaus gebracht.

Er wurde wegen Bedrohung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 26.

515. Größerer Polizeieinsatz nach Körperverletzungsdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 02.04.2025, gegen 11:30 Uhr wurde der Notruf verständigt, da es in einer Bildungseinrichtung in der Ludwigsvorstadt zu einem Austritt von einem unbekannten gasförmigen Stoff gekommen sei.

Sofort wurden mehrere Polizeistreifen sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu der Einrichtung geschickt. Die Feuerwehr räumte Teile des Gebäudes. Zudem wurde die betroffene Straße für den Verkehr gesperrt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein bislang unbekannter Täter kurz zuvor im Gebäude Reizstoff versprüht hatte.

Dadurch wurden circa 15 Personen verletzt. Die verletzten Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zum Ablauf und zur Identifizierung möglicher tatverdächtiger Personen aufgenommen.