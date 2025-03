493. Brandfall in einer Wohnung – Obersendling

Am Donnerstag, 27.03.2025, gegen 08:30 Uhr, wurde die Münchner Polizei über einen Brand in einem Innenhof in Obersendling informiert. Umgehend begaben sich neben der Feuerwehr Einsatzkräfte der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit.

Wie sich herausstellte, fing eine Matratze in der Wohnung eines über 80-Jährigen Feuer. Der Bewohner warf daraufhin die brennende Matratze aus einem Fenster in den Innenhof und verständigte sofort die Feuerwehr. Diese konnte die Matratze löschen. Der über 80-Jährige wurde durch den Brand verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im und an der Außenfassade des Gebäudes entstand ein Sachschaden in Höhe mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernommen.

494. Staatsschutzrelevantes Delikt – Pasing

Am Mittwoch, 12.03.2025, gegen 12:10 Uhr, befand sich eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München gemeinsam mit ihrem im Kinderwagen befindlichen Kind in einem Linienbus. An der Bushaltestelle Planegger Straße stieg die Frau mit ihrem Kind aus. Eine unbekannte männliche Person stieg ebenfalls aus dem Bus. Danach stellte sich die unbekannte männliche Person der 30-Jährigen in den Weg und beleidigte sie lautstark mit rassistischem Inhalt. Außerdem versuchte er, das Kind aus dem Kinderwagen zu nehmen, was ihm nicht gelang.

Die 30-Jährige erstattete am Donnerstag, den 27.03.2025, Strafanzeige bei einer Münchner Polizeiinspektion. Das Kriminalfachdezernat 4 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beschreibung des Täters:

180 cm, ca. 45 Jahre, bayerischer Dialekt, mitteleuropäisches Aussehen, Sonnenbrille; auffallend lange Nase, kurze Haare, dunkelblaue Sommerjacke, schwarze Mütze, blaue enge Jeans, Turnschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat zur angegebenen Zeit im Bereich der Planegger Straße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

495. Landfriedensbruch – Untergiesing-Harlaching

Am Freitag, 28.03.2025, gegen 21:10 Uhr, alarmierten Zeugen den Polizeinotruf 110 darüber, dass es im Bereich der Fromundstraße eine Schlägerei gäbe, an der über 10 Personen beteiligt wären. Sofort wurden mehreren Streifen und auch Kräfte der Münchner Einsatzhundertschaften zu der Örtlichkeit geschickt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, entfernten sich viele dieser Personen. Es stellte sich heraus, dass diese Personen Anhänger von Fußballmannschaften aus München waren. Zwischen ihnen entstand ein Konflikt, welcher sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte.

Drei sich entfernende Anhänger der einen Mannschaft konnten von Polizeibeamten in der Nähe aufgehalten und festgenommen werden. Nach den ersten Ermittlungen waren sie aktiv beteiligt an der Schlägerei. Sie wurden zu einer nahen Polizeiinspektion gebracht.

Die Anhänger der anderen Mannschaft begaben sich zum größten Teil in eine U-Bahn am U-Bahnhof Wettersteinplatz. Darunter befanden sich auch 4 leicht verletzte Personen. Alle Personen wurden kontrolliert. Die Leichtverletzten mussten nicht weiter medizinisch versorgt werden. Während der Kontrollsituation, die ca. 70 Personen betraf, konnte die betroffene U-Bahn nicht weiterfahren. Dadurch war der U-Bahnbetrieb dort für ca. 2 Stunden nur eingleisig durchführbar, was zu Einschränkungen des U-Bahnverkehrs führte.

Die Fußballanhänger verhielten sich zum Teil aggressiv und die Einsatzkräfte mussten deshalb öfters die Personen wegschieben und drücken und auch den Einsatz des Schlagstocks androhen. Dazu waren vier Diensthunde der Polizei im Einsatz.

Nach diesen Maßnahmen konnten alle Personen den Bereich wieder verlassen. Die drei Anhänger der anderen Fußballmannschaft (26 bis 31 Jahre alt, mit Wohnsitzen in München, dem Landkreis Dachau und dem Landkreis Kelheim) wurden wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch angezeigt. Nach der Anzeigenbearbeitung wurden diese Personen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der detaillierten Abläufe des Vorfalls hat die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

496. Raub eines Mobiltelefons; Ermittlung von mehreren Tatverdächtigen - Englschalking

siehe Medieninformation 359 vom 06.03.2025, Nr. 359

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Mittwoch, 05.03.2025, ein Raubdelikt, bei dem einem 35-Jährigen ein Mobiltelefon geraubt wurde. Im Rahmen der sofort aufgenommenen und intensiv geführten Ermittlungen des Kommissariats 21 ergab sich ein Tatverdacht gegen drei jugendliche Personen (16 und 17 Jahre alt, alle mit Wohnsitzen in Rosenheim).

Alle drei wurden wegen eines schweren Raubs angezeigt. Bei zwei Tatverdächtigen wurden am Mittwoch, 26.03.2025, die Wohnungen durchsucht und das Mobiltelefon sowie weitere Gegenstände aus dem entwendeten Rucksack konnten dabei aufgefunden und sichergestellt werden. Dazu wurde bei diesen beiden Personen auch eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Danach wurden sie wieder entlassen.

Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

497. Diebstahl von Schmuck in einer Wohnung; Festnahme einer Tatverdächtigen – Pasing–Obermenzing

Eine pflegebedürftige über 80-Jährige mit Wohnsitz in München wird von einem ambulanten Pflegedienst betreut. In den Abendstunden des Dienstags, 25.03.2025, stellte die über 80-Jährige fest, dass mehrere Schmuckstücke von ihr, die sie in einem Schrank aufbewahrte, fehlten.

Die Frau ging zusammen mit einem Angehörigen am nächsten Tag zur Polizeiinspektion 44 (Moosach) und erstattete eine Anzeige. Im Rahmen der sofort aufgenommenen Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen eine Pflegekraft (eine 40-Jährige Slowakin ohne festen Wohnsitz in Deutschland), die sich in den Tagen zuvor mehrfach in der Wohnung der über 80-Jährigen aufgehalten hatte.

Es konnte auch eine Wohnung ermittelt werden, in welcher die 40-Jährige übernachtet. Diese Wohnung wurde mit einer entsprechenden Anordnung der Staatsanwaltschaft München I durchsucht. Dabei wurde die 40-Jährige angetroffen und die entwendeten Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Die 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wegen des Diebstahls angezeigt. Nach der Anzeigenerstattung und den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde sie in die Haftanstalt im Polizeipräsidium gebracht und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

498. Fahrradfahrerin stürzt und wird verletzt – Neuhausen–Nymphenburg

Am Samstag, 29.03.2025, gegen 18:45 Uhr, fuhr eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Friedenheimer Brücke in südliche Richtung. Neben ihrem Fahrrad lief ein Hund, den sie an der Leine führte. Hinter ihr fuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Lastenrad. Aus bislang nicht geklärter Ursache zog der Hund plötzlich an der Leine, woraufhin die Radfahrerin zu Boden stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Der Unfall wurde von der Münchner Verkehrspolizei aufgenommen. Ob der 39-Jährige an dem Unfall beteiligt war, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang auf der Friedenheimer Brücke machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

499. Zusammenstoß von Pkw mit Fußgänger – Moosach

Am Samstag, 29.03.2025, gegen 19:50 Uhr, fuhr ein 85-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Dacia PKW auf der Waldhornstraße. Auf der Kreuzung mit der Allacher Straße wollte er in diese einbiegen. Zur gleichen Zeit überquerte ein 64-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß die Fahrbahn der Allacher Straße. Er benutzte dafür eine Fußgängerfurt.

Nach den momentanen Erkenntnissen zeigte die dortige Fußgängerampel für ihn grünes Licht.

Der PKW kollidierte in dem Bereich mit dem Fußgänger, wodurch dieser auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Bei dem Unfall wurde er verletzt.

Andere Verkehrsteilnehmer, die den Unfall mitbekamen, alarmierten sofort den Notruf. Der 64-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der 85-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

500. Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation – Ramersdorf

Am Samstag, 29.03.2025, gegen 18:40 Uhr, alarmierte eine 49-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110 und sie teilte mit, dass sie in der gemeinsamen Wohnung einen Streit mit ihrem 54-jährigen Lebenspartner hatte und dieser dabei eine Pistole vorgezeigt hätte. Sie fühlte sich durch diese Situation bedroht.

Sofort wurden viele Einsatzkräfte der Münchner Polizei zu dem Wohnhaus geschickt und es mussten Teile der Balanstraße für den Einsatz bis ca. 20:30 Uhr gesperrt werden. Die Einsatzkräfte konnten die Wohnung lokalisieren und der 54-Jährige konnte in der Wohnung widerstandslos festgenommen werden.

Er war deutlich alkoholisiert. Eine Schusswaffe konnte in der Wohnung nicht aufgefunden werden. Er wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen einer Bedrohung angezeigt. Danach wurde er aufgrund seiner Alkoholisierung vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26.