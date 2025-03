357. Graffiti mit Fußballbezug; mehrere Tatverdächtige festgenommen – Stadtgebiet München

-siehe Medieninformation vom 07.02.2025, Nr. 221

Seit Dezember 2024 kam es im Stadtgebiet München zu zahlreichen Fällen von Graffitis und Schmierschriften mit Fußballbezug. In diesem Zusammenhang wurden Objekte wie Lärm- und Sichtschutzwände, Brücken, Unterführungen und Verteilerkästen besprüht.

Es wurden zuletzt u.a. über 80 Schadensmeldungen mit besprühten Schilderbrücken, Autobahnbrücken und Lärmschutzwänden rund um die Allianz Arena zur Anzeige gebracht. Die Tatorte erstrecken sich über das gesamte Stadtgebiet mit punktuellen Schwerpunkten an öffentlichkeitswirksamen Örtlichkeiten im Bereich der Spielstätten, z.B. Schilderbrücken der Autobahnen. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Schriftzüge mit Fußballbezug.

Aufgrund des merklichen Anstiegs dieser Taten wurden verstärkte Bestreifungen durch Einsatzkräfte der Münchner Polizei an den relevanten Örtlichkeiten durchgeführt, welche zu mehreren Festnahmen führten. Es kam hier in fünf Fällen zu Festnahmen von insgesamt 15 Tatverdächtigen. Hierbei handelt es sich um Männer im Alter von 15 bis 22 Jahren (mit Wohnsitzen in München, Bayern und vereinzelt auch überregional).

Auch am Sonntag, 23.02.2025, gegen 23:20 Uhr, verständigte ein Passant den Polizeinotruf darüber, dass in der Georg-von-Mayr-Straße im Stadtteil Am Hart mehrere Personen Graffiti an eine Hauswand sprühten. Die Personen flüchteten im Anschluss in zwei Pkw. Diese konnten von den hinzugerufenen Streifen im Bereich der Knorrstraße angehalten und festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um neun Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren (alle mit Wohnsitzen in München).

Die Tatverdächtigen wurden in allen Fällen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie werden wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 23.

358. Einbruch in Einfamilienhaus; Festnahme eines Tatverdächtigen – Ramersdorf

Am Mittwoch, 05.03.2025, gegen 20:20 Uhr, verschaffte sich ein 61-jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Hier durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Diebesgut.

Als die Bewohnerin des Einfamilienhauses zurückkehrte, fand sie den 61-Jährigen schlafend in einem Sessel vor und verständigte umgehend die Polizei über den Notruf 110. Bei Eintreffen der Beamten konnte der Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde ein vor Ort entwendetes Mobiltelefon aufgefunden. Zudem hatte er augenscheinlich eine Süßigkeit an sich genommen und verspeist.

Gegen den 61-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

359. Schwerer Raub eines Mobiltelefons – Englschalking

Am Mittwoch, 05.03.2025, gegen 09:45 Uhr, traf sich ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem bislang unbekannten Täter. Der 35-Jährige hatte im Vorfeld ein Mobiltelefon auf einer Internetplattform zum Kauf angeboten und sich mit dem unbekannten Täter zur weiteren Abwicklung verabredet.

Während des Verkaufsgesprächs zog der bislang unbekannte Täter plötzlich ein Pfefferspray hervor und sprühte dieses dem 35-Jährigen in dessen Gesicht. Weiter trat er ihn gegen dessen Bein und nahm den Rucksack des 35-Jährigen an sich. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Der 35-Jährige verständigte im weiteren Verlauf den Polizeinotruf 110. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Rahmen dessen konnte der Rucksack des 35-Jährigen aufgefunden werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde aus dem Rucksack das Mobiltelefon entwendet.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunklerer Hautton; bekleidet mit einer Jogginghose und einer schwarzen Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Marienwerderstraße, Fritz-Lutz-Straße und Hermann-Gmeiner-Weg (Englschalking) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

360. Trickdiebstahl durch vermeintlichen Teppichverkäufer – Berg am Laim

Am Dienstag, 04.03.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München an ihrer Wohnungseingangstür von einem bislang unbekannten Täter aufgesucht. Dieser trat unaufgefordert in die Wohnung der über 80-Jährigen ein und gab sich als Teppichverkäufer aus.

Er verlangte von der über 80-Jährigen mehrere hundert Euro für drei minderwertige Teppiche. Die überrumpelte über 80-Jährige händigte dem Täter daraufhin das Bargeld aus, jedoch nicht in der geforderten Höhe. In der Folge durchsuchte der Täter die Wohnung und entwendete Schmuck in einem Wert eines vierstelligen Betrages, bevor er die Wohnung wieder verließ.

Die Seniorin erkannte die Tat verspätet am nächsten Tag. Sie informierte daraufhin die Polizei über den Notruf 110.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, südeuropäische Erscheinung, Tattoos und Bart

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kraiburger Straße, Innsbrucker Ring, Ampfingstraße, Annabrunner-Straße und Isareckstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

361. Körperverletzungsdelikt; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 05.03.2025, gegen 15:50 Uhr, teilten mehrere Passanten über den Polizeinotruf 110 eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen mit. Mindestens eine der Personen soll dabei einen messerähnlichen Gegenstand eingesetzt haben.

Aufgrund dessen begaben sich zahlreiche Streifen zur Einsatzörtlichkeit. Die beiden Personen konnten noch vor Ort festgenommen werden.

Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 28-jähriger afghanischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem 36-Jährigen ebenfalls afghanischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland nach jetzigem Kenntnisstand miteinander in einen Streit gerieten, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Hierbei wurden durch beide Beteiligte nach derzeitigem Ermittlungsstand jeweils kleine Scheren eingesetzt. Die Ursache des Streits sowie der genaue Tatablauf und individuelle Tatbeteiligungen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen

Die beiden Beteiligten wurden durch die Auseinandersetzung verletzt, waren jedoch vor Ort nicht behandlungsbedürftig.

Der Tatort wurde zeitweise, u.a. für eine Absuche nach den Tatmitteln, abgesperrt und die Goethestraße zwischen Bayer- und Schwanthalerstraße für den Verkehr gesperrt.

Der 28-Jährige und der 36-Jährige wurden der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort werden sie im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

362. Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamten; Festnahme eines Tatverdächtigen – Hauptbahnhof

Am Mittwoch, 05.03.2025, gegen 15:15 Uhr, befand sich ein 23-jähriger uniformierter Polizeibeamter außer Dienst in einem Zug in Richtung München. Hier fiel bereits ein 29-Jähriger slowakischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in München negativ auf, indem er die Fahrgäste belästigte. Der Polizeibeamte mahnte den 29-Jährigen zur Mäßigung. Zu Straftaten kam es zu diesem Zeitpunkt nicht.

Am Hauptbahnhof München kam es erneut zu einer Belästigung von Passanten durch den 29-Jährigen, sodass der Polizeibeamte diesen unter Hinzuziehung der DB Sicherheit einer Identitätsfeststellung unterzog. Hiergegen leistete der 29-Jährige Widerstand. Zudem griff der 29-Jährige den Polizeibeamten u.a. durch Tritte tätlich an und beleidigte ihn. Der Polizeibeamte wurde hierdurch verletzt.

Eine hinzugerufene Streife verbrachte den 29-Jährigen unter weiteren Widerstandshandlungen zu einer Polizeiinspektion.

Im Rahmen der Sachbearbeitung wurde ein offener Haftbefehl gegen den 29-Jährigen bekannt, der ebenfalls abgearbeitet wurde.

Der 29-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wird er im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.