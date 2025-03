VILSHOFEN AN DER DONAU, LKR. PASSAU. In der Vergangenheit wurden bei Apotheken des Öfteren gefälschte Rezepte vorgelegt, um spezielle Medikamente zu bekommen. Im Januar konnten Beamte einen 25-jährigen Tatverdächtigen in Vilshofen an der Donau festnehmen, der anschließend inhaftiert wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau konnte zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau durch weiterführende Ermittlungen zwischenzeitlich weitere Tatverdächtige festnehmen.

Im Januar erschien ein 25-Jähriger bei einer Apotheke in Vilshofen, um ein als "Abnehmspritze" bekanntes Medikament zu erlangen. Aufgrund von Ungereimtheiten fiel die Fälschung des Rezepts auf. Der „Abholer“ wurde festgenommen und anschließend aufgrund des Verdachts der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz inhaftiert. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen. Im Zuge dieser gelang es den Ermittlern mehrere Hintermänner der Tätergruppierung in Nordrhein-Westfalen sowie Brandenburg und Berlin festzunehmen. Den insgesamt fünf Tatverdächtigen wurden mehrere Fälle im gesamten Bundesgebiet nachgewiesen.

In den vergangenen Wochen traten erneut gleichgelagerte Fälle auf. Am gestrigen Montagnachmittag (10.03.2025) gegen 16.45 Uhr erschien eine bislang unbekannte Person bei einer Apotheke in der Aidenbacher Straße in Vilshofen, um nach Vorlage eines Rezepts eine „Abnehmspritze“ zu bekommen. Das Rezept, angeblich ausgestellt von einem Arzt aus dem Bundesgebiet, enthielt Ungereimtheiten. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Unbekannte zu Fuß entfernt; eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Heute (11.03.2025) gegen 10.40 Uhr kam der Mann zu einer Apotheke in der der Holzmannstraße in Passau. Auch hier legte er ein Rezept vor, konnte sich jedoch unerkannt entfernen.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 170- 175 cm groß, er trug ein graues Sakko, leichter Bart, dunkle Haare. Personen, die Hinweise zu der Person geben können, oder im Bereich Vilshofen, Aidenbacher Straße ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Passau unter der 0851/95110, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.