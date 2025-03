338. Festnahme nach Einbrüchen in mehrere Geschäfte im Stadtgebiet

338. Festnahme nach Einbrüchen in mehrere Geschäfte im Stadtgebiet

- siehe Medieninformation 308 vom 24.02.2025

Im Zeitraum von Freitag, 06.12.2024, bis Dienstag, 25.02.2025, kam es im Stadtgebiet München zu mehreren Einbrüchen durch einen bis dahin unbekannten Täter. Dieser gelangte in verschiedene Geschäfte, indem er mit Pflastersteinen Scheiben einwarf.

Dort entwendete er hauptsächlich Schmuck, Gold, Tabakwaren sowie Bargeld im Gesamtwert von über 10.000 Euro.

Es wurden jeweils umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und Ermittlungen durchgeführt.

Hierdurch konnte ein 42-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Deutschland als Tatverdächtiger ermittelt werden. Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München I wurden ein Durchsuchungsbeschluss für sein Zimmer in einer Wohnsitzlosenunterkunft, sowie ein Haftbefehl erwirkt. Die Durchsuchung führte zum Auffinden von Beweismitteln, der 42-Jährige konnte jedoch nicht angetroffen werden. Er wurde jedoch am Dienstag, 25.02.2025, gegen 12:45 Uhr, in der Landwehrstraße von Zivilbeamten erkannt und verhaftet.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der 42-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Das Kommissariat 52 führt weiterhin die Ermittlungen.

339. Wohnungsbrand; eine Person verletzt - Solln

Am Samstag, 01.03.2025 gegen 08:25 Uhr, kam es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Solln zu einem Wohnungsbrand.

Hierbei wurde die 35-jährige Bewohnerin verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die genaue Schwere der Verletzungen der 35-jährigen sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, jedoch vermutlich nicht lebensbedrohlich.

Das Feuer wurde von der Feuerwehr München gelöscht, die Wohnung ist komplett ausgebrannt. Eine genaue Schadenhöhe ist noch nicht abschließend bestimmbar, dürfte sich jedoch im hohen fünfstelligen Bereich bewegen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden vom Kommissariat 13 geführt.

340. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung - Forstenried

Am Samstag, 01.03.2025 gegen 00:40 Uhr, wurde der Polizeinotruf über einen Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus in Forstenried verständigt. Hierbei soll einer der Beteiligten den anderen mit einer Axt bedroht haben.

Aufgrund dessen begaben sich mehrere Streifenbesatzungen zum Einsatzort. Die schnell eintreffenden Polizeikräfte konnten im Gebäude die zwei in Streit geratenen Personen feststellen. Dabei handelt es sich um einen 48-Jährigen und einen 40-Jährigen; beide dort wohnhaft. Beide Personen waren alkoholisiert und hochaggressiv. Aufgrund dessen mussten sie gefesselt werden.

In der Wohnung des 40-Jährigen wurden mehrere gefährliche Gegenstände gefunden und gefahrenabwehrend sichergestellt; darunter auch drei Äxte.

Bei der Ermittlung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass es zu keiner Bedrohung gekommen war und somit kein strafbares Handeln vorlag. Da beide jedoch weiterhin sehr aggressiv waren und sich anschrien, wurden sie zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und am Morgen wieder entlassen.