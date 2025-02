305. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungslage – Harlaching

Am Sonntag, 23.02.2025, gegen 17:15 Uhr, informierte ein Beteiligter einer verbalen Auseinandersetzung mit einer anderen bis dahin unbekannten männlichen Person den Polizeinotruf 110 über den Streit.

Während des Streitgesprächs bedrohte die männliche Person den Mitteiler mit einem pistolenartigen Gegenstand. Aufgrund dieser Tatsache wurden mehr als zehn Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Der Anrufer konnte beobachten, wie die männliche Person in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus ging.

Eine Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos, da er sich vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Anwesen entfernte. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg als Tatverdächtiger identifiziert werden. Gegen Mitternacht kehrte der Täter in das Anwesen zurück und konnte dort von Anwohnern festgehalten und der Polizei übergeben werden. Eine Waffe konnte nicht aufgefunden werden.

Der 18-Jährige wurde wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 26.

306. Körperverletzungsdelikt – Giesing

Am Sonntag, 23.02.2025, gegen 18:30 Uhr, verständigte eine Mitarbeiterin eines Wohnheims den Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern kam. Zudem soll einer der Bewohner den anderen mit einem Messer bedroht haben.

Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort konnte ein 39-Jähriger mit somalischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland festgestellt werden. Dieser gab an, von einem 63-jährigen mit italienischer Staatsangehörigkeit und ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland bedroht worden zu sein. Im Anschluss hatte der 63-Jährige ein Messer gezogen und den 39-Jährigen bedroht, der sich zu der Mitarbeiterin des Wohnheims flüchtete.

Der 63-Jährige wurde daraufhin von den Einsatzkräften festgenommen und nach erfolgter Anzeigenbearbeitung der Haftanstalt überstellt. Er wurde wegen Körperverletzung und Bedrohung angezeigt. Der 63-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

307. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus; Festnahme eines Tatverdächtigen – Freimann

Am Montag, 24.02.2025, gegen 00:30 Uhr, wurde ein Tatverdächtiger vom Bewohner eines Einfamilienhauses dabei beobachtet, wie er über einen Gartenzaun zu seinem Anwesen kletterte. Hier leuchtete der Tatverdächtige mit einer Taschenlampe ins Innere des Hauses. Der Bewohner verständigte deshalb den Polizeinotruf 110. Zwischenzeitlich flüchtete der Tatverdächtige.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein 29-jähriger Afghane ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet am Frankfurter Ring festgestellt und festgenommen werden. Beim 29-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Im Anschluss wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages wird er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

308. Einbruch in Tankstelle – Harlaching

Am Freitag, 21.02.2025, gegen 02:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Dabei verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt über die Eingangstür. Im Inneren wurden Tabakwaren in Höhe eines vierstelligen Betrags, sowie Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags entwendet.

Nach der Tat flüchtete der Täter vom Tatort. Gegen 05:30 Uhr wurde der Einbruch durch einen Mitarbeiter festgestellt und die Polizei informiert.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm, schlank, heller Teint, Drei-Tage-Bart; bekleidet mit Handschuhen, dunkler Jacke mit Kapuze, blaue Jeans, Turnschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ludmillastraße, Schönstraße und Salierstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

309. Diebstahl; drei Tatverdächtige festgenommen – Freimann

Am Sonntag; 23.02.2025, gegen 22:15 Uhr, teilte ein Passant über den Polizeinotruf 110 mit, dass drei Tatverdächtige an einem am Straßenrand geparkten Pkw, Tesla, einen Reifen abmontierten und entwendeten. Im Anschluss flüchteten sie mit einem Pkw vom Tatort.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Personen festgestellt und festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 17-Jährigen mit Wohnsitz in München, sowie zwei 19-Jährige mit Wohnsitzen in München und Landkreis München. Der zuvor entwendete Reifen konnte im Pkw aufgefunden und sichergestellt werden.

Die drei Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Zudem wurde eine DNA-Entnahme veranlasst. Die drei Tatverdächtigen wurden wegen des Diebstahls angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

310. Schwere Brandstiftung – Haidhausen

Am Freitag, 21.02.2025, gegen 17:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr darüber verständigt, dass es in einer Pflegeeinrichtung gebrannt habe. Verletzt wurde hierbei niemand.

Polizeikräfte stellten dabei fest, dass ein 53-jähriger Bewohner der Einrichtung seine Matratze angezündet hatte. Dadurch wurden die Brandmelder ausgelöst. Zur gleichen Zeit befand sich Pflegepersonal in den Gängen, das den Brand entdeckte. Sie konnten das Feuer selbstständig mit einem Eimer Wasser löschen.

Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der 53-Jähriger wurde aufgrund Eigen- und Fremdgefahr in eine Klinik eingewiesen.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

311. Zwei staatsschutzrelevante Delikte – Perlach

Fall 1:

Am Donnerstag, 20.02.2025, gegen 06:00 Uhr, stellte eine Passantin an einer Fußgängerbrücke mehrere verbotene Symbole in einem Kontext mit dem Nationalsozialismus fest.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in einem nicht genauer eingrenzbaren Tatzeitraum die Symbole mit schwarzer Sprühfarbe angebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf über tausend Euro.

Fall 2:

Am Donnerstag, 20.02.2025, gegen 13:30 Uhr, wurden an zwei Fußgängerabgängen zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses jeweils gleiche Symbole wie im Fall 1 festgestellt. Der Tatzeitraum ist nicht näher eingrenzbar. Der oder die Täter sind unbekannt.

In beiden Fällen werden die weiteren Ermittlungen vom Kommissariat 44 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Bereich des Hanns-Seidel-Platz, der Fritz-Erler-Straße und dem Annette-Kolb-Anger (Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4. Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

312. Größerer Polizeieinsatz – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 23.02.2025, gegen 16:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über eine psychisch auffällige Person am Hauptbahnhof informiert. Diese habe andere Personen bedroht. Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die Person konnte auf Höhe von Gleis 26 festgestellt und durch Polizeikräfte festgenommen werden. Es handelte sich hierbei um einen 29-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass die Person ein Messer in der Tasche hatte.

Der 29-Jährige wurde aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit in ein Krankenhaus eingewiesen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 24.

313. Person stürzt in Gleis – Haidhausen

Am Sonntag, 23.02.2025, gegen 01:10 Uhr, stürzte ein 66-Jähriger mit Wohnsitz in München aus bislang unbekannter Ursache in den Gleisbereich an einem U-Bahnsteig des Ostbahnhofs. Sofort eilten mehrere Zeugen zur Hilfe und zogen den 66-Jährigen aus dem Gleisbereich.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde von den Zeugen eine Reanimation eingeleitet. Diese übernahmen Einsatzkräfte der Polizei, welche hinzualarmiert wurden. Der 66-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 13.

314. Größerer Polizeieinsatz – Sendling

Am Sonntag, 23.02.2025, gegen 18.50 Uhr, kam es im Bereich Sendling zu einer Bedrohungslage. Zwei männliche Personen hatten sich wohl nach einer Unstimmigkeit mit Mitarbeitern einer dortigen Lokalität zunächst maskiert.

Anschließend stellten sie sich gegenüber des Lokals auf und einer der Beiden hatte ein Samuraischwert dabei, dass er immer wieder aus der Schwertscheide zog und wieder zurücksteckte. Einer der Mitarbeiter ging daraufhin auf sie zu und sprach sie an. Er wurde von ihnen nun noch ergänzend mit Pfefferspray bedroht und verbal beleidigt.

Anschließend flüchteten die beiden. Durch die verständigte Polizei konnten die beiden Tatverdächtigen schließlich im Rahmen der Sofortfahndung angetroffen und festgenommen werden.

Bei ihnen handelte es sich um einen 18-Jährigen und einen 17-Jährigen, beide in München wohnhaft. Beide Tatverdächtige wurden in der Folge jeweils in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.