OBERTRAUBLING/REGENSBURG. Ermittlungserfolg für die Polizei! Ende Januar brachen drei Männer in einen Baustoffhandel und einen Baumarkt ein. Für die Fahrten nutzten sie ein Taxi. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs flüchteten die Männer in verschiedene Richtungen. Durch einen Zeugenhinweis konnten jetzt zwei tatverdächtige Männer verhaftet werden.

Im Fall der Einbrüche in einen Baustoffhandel in Obertraubling und einen Baumarkt in Regensburg kann die Polizei einen bedeutenden Ermittlungserfolg vermelden: Dank eines entscheidenden Zeugenhinweises konnten die Ermittler die Tatverdächtigen identifizieren und zwei der drei Männer verhaften.

Wie bereits berichtet, fuhren am Abend des 22.01.25, gegen 21:30 Uhr drei bislang unbekannte Männer mit einem Taxi zu einem Baustoffhändler in die Edekastraße in Obertraubling und entwendeten dort mehrere Kettensägen. Anschließend fuhren sie mit dem Taxi zu einem Baumarkt in Regensburg und luden dort bereits vorab deponiertes Diebesgut in das Taxi. Bei einer Polizeikontrolle in der Augsburger Straße flüchteten die drei unbekannten Männer in verschiedene Richtungen.

Die Polizeiinspektionen Neutraubling hat die Ermittlungen aufgenommen und ist mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gegangen. Und das mit Erfolg! Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich aufgrund des öffentlichen Aufrufs bei der Polizei. Dieser Hinweis erwies sich als ausschlaggebend für den Ermittlungserfolg und führte schließlich zur Festnahme der Verdächtigen.

Insgesamt wurden vier Personen als Tatverdächtige ermittelt: die drei Männer, die im Taxi gefahren sind und das Diebesgut eingeladen haben, sowie der Taxifahrer als Gehilfe. Zwei der drei Hauptverdächtigen befinden sich in Haft. Darüber hinaus konnte im Zuge der Ermittlungen auch ein bekannter Hehler identifiziert werden.

Ein Großteil der Beute, darunter mehrere Kettensägen und hochwertiges Werkzeug, wurde sichergestellt und konnte bereits an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz bedankt sich bei der Bevölkerung für Ihre Mithilfe!