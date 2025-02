276. Öffentlichkeitsfahndung - Nach dem Raubüberfall auf einen Juwelier sucht die Polizei nach zwei unbekannten Tätern – Altstadt

-siehe Medieninformation vom 19.12.2024, Nr. 2007

-Fahndungsplakat

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 19.12.2024, gegen 16.25 Uhr, zu einem Raubüberfall auf einen Juwelier in der Kardinal-Faulhaber-Straße.

Mindestens zwei bislang unbekannte männliche Täter betraten die Geschäftsräume und bedrohten die anwesenden Personen (Kunden und Beschäftigte) mit einer Schusswaffe. Sie konnten Schmuck im Wert eines sechsstelligen Betrages erbeuten und verließen nach der Tat sofort das Geschäft. Nach Angaben von Zeugen flüchteten sie mit E-Scootern in Richtung der Prannerstraße.

Die Polizei wurde kurz nach der Tat verständigt, konnte die Täter trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Hubschrauber eingesetzt war, nicht mehr feststellen.

Bei dem Überfall wurde niemand verletzt.

Das Kommissariat 21 übernahm umgehend die Ermittlungen und erlangte dabei auch Fotos der Täter aus Überwachungskameras. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft München I einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, der durch das Amtsgericht München bestätigt wurde.

Bilder der Täter können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/080166/index.html

Die Ermittlungen liegen weiterhin beim Kommissariat 21 des Polizeipräsidiums München.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 45-Jahre alt, ca. 165 cm groß, kräftige Statur, europäisches Erscheinungsbild, heller Teint, kurze Haare mit auffälligen Geheimratsecken, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent; dunkle Brille, dunkler Kurzmantel, gelb-blauer Schal; bewaffnet mit einer schwarzen Pistole

Täter 2:

Männlich; schwarz-graue Maske, Jeans, schwarze Turnschuhe, dunkle Jacke, vermummt mit Kapuze und Mütze; führte schwarzen Vorschlaghammer mit sich

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zu den beiden unbekannten Tätern machen oder hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kardinal-Faulhaber–Straße, Prannerstraße oder am Promenadeplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

277. Raub einer Handtasche; ein Tatverdächtiger ermittelt – Pasing

-siehe Medieninformation vom 15.01.2025, Nr. 92

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag, 14.01.2025, gegen 19:00 Uhr, in Pasing zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 41-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Hierbei wurde ihr auf offener Straße von einem bis dato unbekannten Täter gewaltsam die mitgeführte Handtasche entrissen. Ein Zeuge, welcher auf den Vorfall aufmerksam wurde, informierte darauf die Polizei.

Der Täter konnte damals mit der Tatbeute unerkannt flüchten.

Nach umfangreichen Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei konnte nun ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger identifiziert werden. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München I wurde ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht München für die Wohnung des 37-jährigen Tatverdächtigen erwirkt, welcher am Dienstag, 28.01.2025, vollzogen wurde. Hierbei konnte die Handtasche bislang nicht aufgefunden werden.

Der Tatverdächtige wurde durch die Kriminalpolizei vernommen und wegen der Tat angezeigt.

Das Kommissariat 21 führt weiterhin die Ermittlungen in dieser Sache.

278. Einbruch in Sportstätte – Bogenhausen

Zwischen Montag, 17.02.2025, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 18.02.2025, 04:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten mehrerer Gebäude einer Sportstätte, indem sie mehrere Zugangstüren gewaltsam öffneten.

Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei wurden mehrere Geldkassetten sowie Kassen gewaltsam geöffnet. Ebenfalls wurde versucht, einen Tresor gewaltsam zu öffnen.

Nach der Tat entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stegmühlstraße, Freischützstraße und Musenbergstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

279. Zwei Wohnungseinbrüche – Hadern

Fall 1:

Zwischen Samstag, 15.02.2025, 18:45 Uhr und Montag, 17.02.2025, 10:00 Uhr, begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf die Rückseite eines Mehrfamilienhauses. Dort wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet, durch das die Täter in die Erdgeschosswohnung gelangten.

Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie diverse Schmuckgegenstände im fünfstelligen Bereich.

Danach flüchteten die Täter unerkannt aus der Wohnung.

Fall 2:

Im Zeitraum von Freitag, 07.02.2025, 08:00 Uhr, bis Montag, 17.02.2025, 10:00 Uhr, wurde in eine weitere Wohnung im ersten Obergeschoss des zuvor erwähnten Mehrfamilienhauses eingebrochen.

Dort wurde die Balkontür gewaltsam geöffnet. Nach dem Öffnen der Balkontür begaben sich die unbekannten Täter in das Wohnungsinnere und entwendeten einen Tresor. Unter Mitnahme der Tatbeute flüchteten die Täter auf dem Betretungsweg in Richtung des Waldfriedhofs.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

In beiden Fällen führte die Münchner Kriminalpolizei vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Das Kommissariat 53 hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rebholzstraße, Würmtalstraße, und Platanenstraße (Hadern) und im Bereich des Waldfriedhofs Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

280. Zwei Einbrüche – Nymphenburg

Fall 1:

Im Zeitraum von Freitag, 14.02.2025, 16:00 Uhr, bis Montag, 17.02.2025, 10:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über den Balkon im ersten Obergeschoss gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Doppelhaushälfte.

Dort durchsuchten sie die Zimmer und konnten verschiedene Wertgegenstände (Bargeld und Schmuck in Höhe eines fünfstelligen Betrages) entwenden.

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Fall 2:

Am Montag, 17.02.2025, gegen 18:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über den Garten einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses und öffneten dort gewaltsam die Terrassentür, um in die Räumlichkeiten der Wohnung zu gelangen.

Dort entwendeten die Täter diverse Schmuckgegenstände im Wert eines fünfstelligen Betrages.

Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Münchner Kriminalpolizei führte in beiden Fällen eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Das Kommissariat 53 hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zuccalistraße, Brunhildenstraße und Richildenstraße (Fall 1) der Hofenfelsstraße, Tizianstraße und Taxisstraße (Fall 2) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

281. Sachbeschädigung auf Friedhöfen – Hadern / Sendling / Solln

Auf dem Waldfriedhof, Sendlinger Friedhof und Friedhof Solln konnten auf dort befindlichen Gräbern eine Vielzahl von Aufklebern festgestellt werden. Eine Friedhofsleitung verständigte deshalb die Münchner Polizei über diesen Umstand.

Der oder die bislang unbekannten Personen brachten an Grabsteinen und Grabkreuzen unberechtigt jeweils einen Aufkleber (50x35 mm) an. Auf den Aufklebern befindet sich neben einem QR-Code der Name des Verstorbenen und die Lage des Grabes. Beim Scannen des QR-Codes wird die Inschrift des Grabes und die Lage angezeigt.

Derzeit wurden rund 1000 betroffene Grabmäler auf den Friedhöfen festgestellt.

Beim Entfernen der Aufkleber wurden die Grabsteine teilweise beschädigt, weshalb die Münchner Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen hat.

Die Hintergründe der Anbringung der Aufkleber sind bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Der daraus entstandene Gesamtschaden beläuft sich bislang auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden durch das Kommissariat 25 geführt.

282. Brandfall; zwei Personen leicht verletzt – Freiham

Am Montag, 17.02.2025, gegen 15:30 Uhr, ist dem Polizeinotruf 110 über die integrierte Leitstelle eine starke Rauchentwicklung auf einer Baustelle eines Anwesens am Mahatma-Gandhi-Platz 3 in Freiham mitgeteilt worden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei befanden sich ein 36-jähriger und ein 40-jähriger Bauarbeiter im dritten Obergeschoss des Gebäudes. Ihnen war der Fluchtweg durch den Brand versperrt, sodass die beiden Personen mittels Drehleiter durch die Feuerwehr gerettet werden mussten.

Der 36-Jährige und der 40-Jährige wurden durch den Brand leicht verletzt und mussten durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Im Zuge des Einsatzes kam es zu weiträumigen Absperrmaßnahmen.

Ermittler des Kommissariats 13 übernahmen vor Ort die kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.