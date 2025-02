187. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt - Waldtrudering

- siehe Medieninformation 186. Versuchtes Tötungsdelikt - Waldtrudering

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag, 02.02.2025, zur Mittagszeit zu einem Gewaltdelikt in einer Wohnung in Waldtrudering. Hierbei verletzte ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München seine 52 und 53 Jahre alten Eltern mit einem spitzen Gegenstand schwer. Anschließend flüchtete er aus der Wohnung.

Seitdem wurde mit starken Kräften gefahndet.

Der 28-jährige Tatverdächtige konnte gegen 20:20 Uhr in Tatortnähe von den eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 11 der Münchner Kriminalpolizei geführt.