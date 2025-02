186. Versuchtes Tötungsdelikt - Waldtrudering

Am Sonntag, 02.02.2025, kam es zur Mittagszeit zu einem Gewaltdelikt in einer Wohnung in Waldtrudering. Hierbei verletzte ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München seine 52 und 53 Jahre alten Eltern mit einem spitzen Gegenstand schwer. Anschließend flüchtete er aus der Wohnung.

Die 52-Jährige verständigte über den Notruf die Polizei. Eine Vielzahl von Polizeistreifen begaben sich zur Einsatzörtlichkeit. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen wurde sofort mit über 50 Polizeibeamten, sowie zwei Polizeihubschraubern mit Unterstützung der Bundespolizei eingeleitet.

Die beiden verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankhaus verbracht. Sie befinden sich derzeit außer Lebensgefahr.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 11 der Münchner Kriminalpolizei geführt.