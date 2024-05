818. Täterermittlung nach illegalem Handel von Cannabis – Stadtgebiet München und Landkreis Fürstenfeldbruck

Das Kommissariat 82 (Rauschgiftkriminalität) erlangte Kenntnis darüber, dass ein 53-jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck, in einer Apotheke in München Nicht-Medizinalcannabis als solches verkaufen soll.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden nun unter anderem am Donnerstag, 23.05.2024 Durchsuchungen in der Apotheke und an der Wohnadresse des 53-Jährigen durchgeführt.

Bei der Durchsuchung konnten im Garten des Anwesens in einem ungesicherten Aufzuchtzelt insgesamt 15 Cannabispflanzen beschlagnahmt werden, die dem 53-Jährigen zugeordnet werden konnten.

Im Anwesen konnten zudem über eintausend Schuss Munition aufgefunden, welche einem 56-Jährigen Angehörigen zugeordnet werden konnten. Aufgrund der unsachgemäßen Lagerung der Munition, wurde diese beschlagnahmt. Ob sich die Munition legal im Besitz des 56-Jährigen befunden hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Gegen den 53-Jährigen wird nun bezüglich des illegalen Handels von Cannabis ermittelt. Der 56-Jährige wurde wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz angezeigt.

Das Kommissariat 82 (Rauschgiftkriminalität) führt die weiteren Ermittlungen.

819. Fahrzeugbrand – Sendling-Westpark

Am Mittwoch, 29.05.2024, gegen 02:00 Uhr, stellte eine Passantin fest, dass ein Ausstellungsfahrzeug auf einer Plattform im Westpark brannte und verständigte umgehend den Notruf der Polizei.

Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Der Pkw wurde komplett beschädigt. Der Schaden liegt bei über 100.000 Euro. Das Podest wurde ebenfalls leicht brandbeschädigt.

Die Ermittlungen wurden unmittelbar vom Fachkommissariat 13 (Branddelikte) vor Ort aufgenommen. Die Feststellung der genauen Brandursache bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich des Westparks (BMW Park auf Höhe der Siegenburger Straße) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

820. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 67-Jährigen – Aubing

-siehe Medieninformation vom 26.05.2024, Nr. 807

Seit Sonntag, 26.05.2024, 10:00 Uhr, wurde ein 67-Jährige aus München vermisst. Er verließ vermutlich die Wohnung, um in naheliegenden Geschäften einzukaufen und kehrte nicht mehr zurück.

Am Dienstag, 28.05.2024, gegen 17:00 Uhr, kehrte der 67-Jähre selbstständig nach Hause zurück. Er gab an, sich in einem Krankenhaus befunden zu haben.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde entsprechend gelöscht.

821. Warnhinweis zu betrügerischen SMS beim Amtsgericht München – Stadtgebiet und Landkreis München

Aus aktuellem Anlass wird darauf hingewiesen, dass es vermehrt zum Versand von betrügerischen SMS kommt, welche den Anschein erwecken durch das Amtsgericht München versandt worden zu sein.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch das Amtsgericht München keine SMS versendet werden. Sollten Sie eine solche SMS mit einer Rückrufaufforderung erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle. Es handelt sich um einen Betrugsversuch.