807. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 67-Jährigen – Aubing

Seit Freitag, 24.05.2024, 17:30 Uhr, wird ein 67-Jähriger mit Wohnsitz in München vermisst. Der 67-Jährige verließ vermutlich die Wohnung, um in naheliegenden Geschäften einzukaufen. Bislang kehrte er nicht zurück. Aufgrund einer bestehenden Vorerkrankung kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 67-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Sämtliche Überprüfungen in Bezug auf mögliche Aufenthaltsorte des 67-Jährigen verliefen bislang ergebnislos, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Eine Beschreibung und Foto des Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/067641/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.