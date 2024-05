706. Versuchtes Tötungsdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Riem

-siehe Medieninformation vom 03.05.2024, Nr. 686

Wie bereits berichtet kam es am Donnerstag, 02.05.2024, gegen 18.30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen in München-Riem auf dem Platz der Menschenrechte. Dabei wurde ein 16-Jähriger durch zwei Stichwunden in den Rücken lebensgefährlich verletzt. Der 16-Jährige befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Ein weiterer 16-Jähriger wurde durch eine Schnittwunde am Arm ebenfalls verletzt.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 11 übernommen. Unter anderem wurde zur Unterstützung des Kommissariat 11 mit der ersten Pressemeldung auch ein Medienupload-Portal geschaltet, das nach wie vor aktiv ist.

Aufgrund der in der Folge durchgeführten Ermittlungen des Kommissariat 11 konnte nun ein 15-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden, der in München wohnhaft ist. Daraufhin wurde durch die Staatsanwaltschaft München I ein Haftbefehl für den 15-Jährigen beim Amtsgericht München wegen versuchten Mordes beantragt. Dieser wurde richterlich bestätigt. Der Schüler konnte nun am Mittwoch, 08.05.2024 in den frühen Morgenstunden an seiner Wohnadresse verhaftet werden. Aufgrund eines bestehenden Durchsuchungsbeschlusses wurden weitere entsprechende polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Verschiedenes Beweismaterial wurde dabei aufgefunden und sichergestellt. Nach den bisherigen Ermittlungsstand kannte der Tatverdächtige die beiden Verletzten.

Für eine umfassende Aufklärung dieser Tat bittet die Polizei auch weiterhin um Ihre aktive Mithilfe.

Personen, die Bild- und/oder Videomaterial zu der Auseinandersetzung haben, werden darüber hinaus gebeten, diese über den Link:

https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de der Polizei zu Verfügung zu stellen.

Sie können auch diesen QR-Code verwenden:

Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien über diese Wege und Anwendungen nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum Tatzeitpunkt Feststellungen oder auch Beobachtungen machen können, die zu einer Aufhellung des Tatablaufs führen können.

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich umgehend mit dem Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

707. Mehrere Brandlegungen; zwei Tatverdächtige festgenommen – Untergiesing

Am Dienstag, 07.05.2024, gegen 00:30 Uhr, konnte eine Zeugin zwei Personen dabei beobachten, wie sie Mülleimer am U-Bahnhof Candidplatz in Brand setzten. Im weiteren Verlauf wurden durch die beiden Täter Papiercontainer in der Waldeckstraße ebenfalls in Brand gesetzt. Die Zeugin verständigte den Notruf. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Die Feuerwehr löschte die Brandstellen ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Gegen 02:45 Uhr verständigten Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Ehrengutstraße die Feuerwehr, da mehrere Mülltonnen im Hausdurchgang entzündet worden waren. Die Feuerwehr konnte die Brandstellen ablöschen. Aufgrund massiver Rauch- und Hitzeentwicklung mussten sämtliche Bewohner evakuiert werden. Nach den Löscharbeiten konnten sie jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Im Rahmen der zeitgleich laufenden Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige, ein 17-Jähriger und ein 15-Jähriger, beide mit Wohnsitzen in München, am Röcklplatz festgestellt und festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen an ihren Wohnort zurückgebracht.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Überprüfung der Tatzusammenhänge, übernommen.

708. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Harlaching

Am Dienstag, 07.05.2025, gegen 08:10 Uhr, fuhr eine 56-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Honda Kraftrad auf der Geiselgasteigstraße in Richtung Grünwald. Sie fuhr an mehreren Fahrzeugen vorbei, welche an der roten Ampel an der Einmündung zur Menterschwaigstraße warteten.

Zeitgleich fuhr ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Menterschwaigstraße. Er bog nach links in die Geiselgasteigstraße ein. Zu diesem Zeitpunkt wechselte die Ampel auf Grün. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Kraftrad und dem Pkw.

Die Menterschwaigstraße ist nicht durch eine Ampelanlage geregelt. An dieser Örtlichkeit befindet sich das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“.

Die 56-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

709. Kind wird von Pkw erfasst und leicht verletzt – Nymphenburg

Am Dienstag, 07.05.2024, gegen 12:30 Uhr, stieg ein 7-Jähriger mit Wohnsitz in München vom Schulbus, der in der Margarethe-Danzi-Straße anhielt, aus. Das Kind begab sich hinter den Bus, wo sich ein weiterer Schulbus befand und betrat die Fahrbahn zwischen den zwei Bussen, um die Straße zu überqueren.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Mercedes Pkw auf der Margarethe-Danzi-Straße in Richtung Wotanstraße und konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Es kam zu einer Berührung zwischen dem rechten Außenspiegel des Mercedes sowie der linken Schulter des 7-Jährigen. Der 7-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

710. Größerer Polizeieinsatz – Obergiesing

Am Dienstag, 07.05.2024, gegen 21:00 Uhr, entdeckte eine Passantin am Fenster einer Wohnung in Obergiesing eine echt aussehende Langwaffe. Sie informierte sofort die Polizei über den Notruf 110.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort konnte die entsprechende Wohnung lokalisiert werden.

Die Staatsanwaltschaft München ordnete eine Durchsuchung dieser Wohnung an. Als Beamte der Spezialeinheiten die Wohnung betraten, versuchte der 17-Jährige mit Wohnsitz in München zu flüchten. Er konnte jedoch von den Polizeikräften festgenommen werden. Er gab sich als Eigentümer der Waffe zu erkennen. Bei dieser handelt es sich um eine sogenannte Softair-Waffe.

Gegen den 17-Jährigen wird wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Das Kommissariat 26 (u.a. Waffenrecht) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

711. Brand in einem Wohnheim – Moosach

Am Dienstag, 07.05.2024, gegen 16:00 Uhr, meldete ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München, dass es aus seinem Zimmer zu einer Rauchentwicklung aus der Heißluft-Fritteuse gekommen sei und verließ das Zimmer.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Küchenzeile in Brand. Das Feuer konnte erfolgreich gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.