686. Versuchtes Tötungsdelikt – Riem

Am Donnerstag, 02.05.2024, gegen 18.30 Uhr, kam es nach bisherigen Erkenntnissen in München-Riem auf dem Platz der Menschenrechte aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen (geschätzt 10 – 15 Personen).

Im Rahmen dieser Konfrontation erlitt ein 16-Jähriger zwei Stichwunden in den Rücken. In der Folge wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort umgehend ärztlich behandelt. Nach Einschätzung der dortigen Ärzte wäre die Verletzung ohne die sofortige Behandlung tödlich verlaufen. Ein weiterer 16-Jähriger wurde durch einen Schnitt am Arm verletzt, konnte das Krankenhaus jedoch nach ambulanter Versorgung zwischenzeitlich verlassen.

Die weiteren Ermittlungen wurden aufgrund der Gesamtumstände vom Kommissariat 11 übernommen.

Für eine umfassende Aufklärung dieser Tat bittet die Polizei um Ihre aktive Mithilfe.

Personen, die Bild- und/oder Videomaterial zu der Auseinandersetzung haben, werden darüber hinaus gebeten, diese über den Link:

https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de der Polizei zu Verfügung zu stellen.

Sie können auch diesen QR-Code verwenden:

Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien über diese Wege und Anwendungen nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum Tatzeitpunkt Feststellungen oder auch Beobachtungen machen können, die zu einer Aufhellung des Tatablaufs oder auch zu einer Identifizierung der beteiligten Personen insbesondere des oder der Täter(s) führen können.

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich umgehend mit dem Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

687. Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern; zwei Personen verletzt – Neuried

Am Donnerstag, 02.05.2024, gegen 12:50 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Rennrad die Staatsstraße 2065 auf der einzigen für seine Richtung bestimmten Fahrspur in Richtung Wangen. Eine 63-Jährige mit Wohnsitz in München fuhr mit einem Rennrad unmittelbar vor dem 38-Jährigen.

Auf Höhe Oberdill wollte der 38-Jährige die vor ihm fahrende 63-Jährige überholen. Dabei rutschte er von seinem Pedal ab und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrrädern. Beide Fahrradfahrer kamen dadurch zu Sturz. Der 38-Jährige wurde dabei leicht verletzt und benötigte vor Ort keine medizinische Behandlung. Die 63-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrrädern entstand leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

688. Einbruch – Moosach

Im Zeitraum von Mittwoch, 01.05.2024, gegen 19:00 Uhr und Donnerstag, 02.05.2024, gegen 07:15 Uhr, wurde durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Ladengeschäft in Moosach eingebrochen. Durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür wurde sich Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft. Aus diesen wurde im Anschluss eine Geldtasche, eine Geldbörse sowie das Bargeld aus einer Kasse an sich genommen. Insgesamt wurde Bargeld in Höhe von über tausend Euro entwendet. Im Anschluss flüchteten der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dachauer Straße, Saarlouiser Straße, Haylerstraße, Wildermuthstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

689. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Trudering

Am Donnerstag, 02.05.2024, gegen 14:05 Uhr, ereignete sich in der Damaschkestraße, Einmündung vom Schleienweg, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in Nürnberg wollte mit einem Pkw BMW vom Schleienweg nach rechts in die Damaschkestraße einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 80-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem PKW Smart die Damaschkestraße in Fahrtrichtung Kreillerstraße. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen, wobei der 80-Jährige die Kontrolle über seinen PKW verlor und in einen Gartenzaun fuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der 80-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Gesamtschaden der beiden Fahrzeuge und des Gartenzauns beläuft sich auf ca. 15.000 €.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.