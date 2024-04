BODENMAIS, LKR. REGEN. Am Montagmorgen (29.04.2024) gegen 08.06 Uhr kam es in Bodenmais auf einem Parkplatz in der Kötztinger Straße zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Die 47-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt und befindet sich in einem Krankenhaus zur Behandlung. Sie ist Angestellte des dortigen Seniorenheims. Der Fall steht in keinem Bezug zu dem Seniorenheim an sich. Die Bewohner des Heims befanden sich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

