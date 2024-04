BODENMAIS, LKR. REGEN. Am Montagmorgen (29.04.2024) gegen 08.06 Uhr kam es in Bodenmais auf einem Parkplatz in der Kötztinger Straße zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 61-jähriger Mann mehrere Schüsse auf eine 47-jährige Frau abgegeben haben. Diese wurde dabei lebensgefährlich verletzt und zwischenzeitlich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst mit einem Pkw. Durch Angehörige des Mannes wurde mitgeteilt, dass sich der 61-Jährige selbst suizidiert haben soll. Der Mann wurde kurz darauf durch Einsatzkräfte an seiner Arbeitsstelle tot aufgefunden.

Ob eine Beziehung zwischen den Beteiligten besteht, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Ebenso wird geprüft, ob der 61-Jährige eine entsprechende Erlaubnis für die Schusswaffe hatte. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf hat zusammen mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf die Ermittlungen übernommen.

Veröffentlicht: 29.04.2024, 09.49 Uhr