620. Größerer Polizeieinsatz – Nymphenburg

Am Freitag, 19.04.2024, gegen 13:15 Uhr, teilten Anwohner dem Notruf der Polizei mit, dass sich ein fremder Mann in einem psychisch auffälligen Zustand in deren Gärten herumtreibt.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann, einen 37-jährigen Slowaken ohne festen Wohnsitz in Deutschland, auf einem Garagendach sitzend feststellen. Im weiteren Verlauf kletterte der 37-Jährige auf das Dach eines Einfamilienhauses. In seinem psychischen Ausnahmezustand sprang der 37-Jährige auf dem Dach herum und löste teilweise Dachziegel vom Dach.

Nachdem der 37-Jährige nur der slowakischen Sprache mächtig war, wurde eine Dolmetscherin hinzugezogen. Diese konnte den Mann durch intensives Zureden dazu bringen, das Dach freiwillig über die Leiter zu verlassen. Anschließend wurde der 37-Jährige vom Rettungsdienst in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

621. Ergebnisse des „24-Stunden-Blitzmarathon“ am 19./20.04.2024 – Stadt und Landkreis München

Von Freitag, 19.04.2024, 06:00 Uhr, bis Samstag, 20.04.2024, 06:00 Uhr, beteiligte sich das Polizeipräsidium München an dem bayernweiten „24-Stunden-Blitzmarathon“.

Während der Aktion wurden von der Münchner Polizei 72 Kontrollstellen im Präsidiumsbereich eingerichtet. Dabei wurden rund 700 Geschwindigkeitsverstöße beanstandet.

Der höchste Geschwindigkeitsverstoß wurde auf der Staatsstraße in Sauerlach gemessen. Dort wurde ein 50-jähriger Pkw-Fahrer mit einer Überschreitung von 69 km/h gemessen.

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Ursachen bei tödlichen Verkehrsunfällen, deshalb wird die Münchner Polizei auch außerhalb des Blitzmarathons weiter konsequent die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwachen.

622. Verkehrsunfall; vier Personen verletzt – Haidhausen

Am Freitag, 19.04.2024, gegen 18:00 Uhr, fuhr eine 34-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw die Orleansstraße Richtung Haidenauplatz. Im Fahrzeug befanden sich als Beifahrerin eine 67-Jährige mit Wohnsitz in München sowie ein 5- und 9-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in Nürnberg). Beide Kinder waren nicht vorschriftsmäßig gesichert.

Aus bislang unbekannten Gründen touchierte die 34-Jährige mit ihrem Fahrzeug den linken Bordstein, lenkte daraufhin nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Alle vier Insassen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Der Bordstein und der Baum wurden leicht beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurden beide Fahrspuren in dieser Richtung gesperrt. Es kam zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang weist die Münchner Verkehrspolizei auf die Wichtigkeit der korrekten Sicherung in Fahrzeugen hin.

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/verkehrssicherheitsarbeit/002426/index.html

623. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl – Altstadt

Am Samstag, 20.04.2024, gegen 17:00 Uhr, beobachtete ein Passant, wie eine männliche Person bei einem Bistro ein Dekorationsteil eines Mülleimers entwendete. Anschließend flüchtete dieser in Richtung Marienplatz. Der Passant informierte daraufhin die Polizei.

Zwischenzeitlich erhielt die Münchner Polizei einen weiteren Hinweis eines Zeugen, der das Dekorationselement erkannte und den Mann dabei beobachtete, wie er dieses in seinem Pkw, Daihatsu verladen hatte.

Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug sowie der 55-jährige Fahrer mit Wohnsitz in München in der Lindwurmstraße angehalten werden. Das Dekorationselement konnte im Kofferraum des Pkw aufgefunden werden. Zudem wurde eine Alkoholisierung bei dem 55-Jährigen festgestellt, weswegen die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und das Dekorationsteil wurde dem Besitzer zurückgebracht.

Der 55-jährige Tatverdächtige wurde wegen des Diebstahls angezeigt. Außerdem wird wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

624. Handel mit Betäubungsmitteln – Am Hart

Die Polizei erlangte Erkenntnisse darüber, dass ein 28-Jähriger und ein 20-Jähriger (beide mit Wohnsitz in München) illegal Handel mit Betäubungsmitteln treiben.

Aus diesem Grund wurde über die Staatsanwaltschaft München I ein Strafverfahren an das Kommissariat 82 der Münchner Kriminalpolizei abgegeben und Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen erwirkt.

Die Durchsuchungen erfolgten am Dienstag, 16.04.2024, in den frühen Morgenstunden. Hierbei konnten in der Wohnung des 28-Jährigen eine Waffe sowie mehrere Tausend Euro Bargeld festgestellt und beschlagnahmt werden. Außerdem wurden mehrere Haschischplatten (ca. 6,5 kg) und Marihuana (ca. 7,5 kg) beschlagnahmt. Zudem konnten Hilfsmittel zum Betäubungsmittelhandel festgestellt werden.

In der Wohnung des 20-Jährigen wurde ebenfalls Haschisch (ca. 100 g) sowie Kokain (ca. 17g) aufgefunden sowie mehrere Hundert Euro Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt.

Beide Tatverdächtige werden nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln angezeigt. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der 20-Jährige vor Ort entlassen. Der 28-Jährige wurde der Haftanstalt überstellt. Am Mittwoch, 17.04.2024, wurde er gegen Auflagen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 82 (Betäubungsmitteldelikte).