560. Pkw prallt gegen Baum; eine Person verletzt – Ottobrunn

Am Dienstag, 09.04.2024, gegen 12:40 Uhr, fuhr ein 82-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Toyota Pkw auf der Unterhachinger Straße in Richtung A 93. Hierbei kam er aus unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum und ein Verkehrsschild.

Der 82-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden von über Zehntausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde ein Fahrstreifen der Unterhachinger Straße gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

561. Verkehrsunfall zwischen Polizeifahrzeug und Leichtkraftrad – Kirchheim

Am Dienstag, 09.04.2024, gegen 12:40 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Sachs Leichtkraftrad auf der Moosstraße in Richtung der B388.

Zeitgleich fuhr ein 30-jähriger Polizeibeamter mit einem BMW Dienst-Pkw, ebenfalls auf der Moosstraße in selbige Richtung.

Aufgrund eines fehlenden Kennzeichens am Leichtkraftrad sollte der 21-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Aufforderung zum Anhalten kam der 21-Jährige nicht nach. Deshalb setzte sich der Polizeibeamte mit dem Dienst-Pkw vor das Leichtkraftrad des 21-Jährigen, um ihn erneut zur Anhaltung aufzufordern.

Auch dieser Aufforderung kam der 21-Jährige nicht nach und überholte das Dienst-Fahrzeug. Dabei touchierte der 21-Jährige mit dem Leichtkraftrad den Dienst-Pkw und kam im Anschluss in einem Acker zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem keine Versicherung für das Leichtkraftrad bestand. Zudem bestand der Verdacht, dass der 21-Jährige das Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Dementsprechend wurde eine Blutentnahme angeordnet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

562. Mehrere Einbrüche in Bürogebäude – Stadtgebiet München

Fall 1:

Zwischen Donnerstag, 04.04.2024, 15:00 Uhr, bis Montag, 08.04.2024, 08.20 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in Büroräume im Bereich Altstadt und Isarvorstadt ein.

Die Täter entwendeten Bargeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss verließen die Täter die Büroräume.

Fall 2:

Zwischen Samstag, 06.04.2024, 13:00 Uhr, bis Montag, 08.04.2024, 11:00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Büroräume im Bereich der Altstadt und Isarvorstadt ein.

Die Täter entwendeten Bargeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss verließen die Täter die Büroräume.

Fall 3:

Zwischen Freitag, 05.04.2024, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 09.04.2024, 08:40 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Büroräume im Bereich Altstadt und Lehel. Dazu öffneten sie gewaltfrei ein Fenster.

Die Täter entwendeten Bargeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss verließen die Täter die Büroräume.

In allen drei Fällen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Blumenstraße, Angertorstraße, Müllerstraße und Fraunhoferstraße (Fall1), der Rumfordstraße, Zwingerstraße, Klenzestraße und Baaderstraße (Fall2), der Angertorstraße, Müllerstraße und Blumen straße (Fall3) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

563. Politische Schmierschriften – Sendling

Am Samstag, 06.04.2024, gegen 20:30 Uhr stellte ein Passant eine Frau fest, welche Graffitis mit Bezug zum Nationalsozialismus über die gesamte Westendstraße an Hauswände und geparkte Fahrzeuge sprühte.

Die daraufhin verständigte Polizei konnte eine Tatverdächtige vor Ort festnehmen. Es handelt sich hierbei um eine 15-Jährige mit Wohnsitz in München. Betroffen waren insgesamt 15 Fahrzeuge sowie 16 weitere Örtlichkeiten in der Westendstraße. Sie wurde nach der polizeilichen Sachbearbeitung einer Jugendeinrichtung überstellt.

Am Montag, 08.04.2024, gegen 19:30 Uhr, verständigten erneut mehrere Zeugen den polizeilichen Notruf, dass eine weibliche Person Schmierschriften an geparkte Fahrzeuge und Hauswänden im Stadtteil in der Au anbrachte. Die eingesetzten Streifen konnten die Tatverdächtige vor Ort antreffen und als die Person vom Samstag, 06.04.2024 identifizieren.

Sie hatte diesmal erneut 13 Fahrzeuge sowie 33 Objekte mit nationalsozialistischen Symbolen besprüht und beschädigt.

In allen Fällen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Schmierereien wurden durch die Polizei bereits zum Großteil entfernt und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt.

Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die 15-Jährige wurde in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung angezeigt und nach erfolgter Sachbearbeitung einer Jugendeinrichtung überstellt.

Das Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutzdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

564. Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden; eine Person verletzt – Waldperlach

Am Dienstag, 09.04.2024, gegen 16:00 Uhr, kam es in Waldperlach aus aktuell noch ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Der 81-jährige Bewohner wurde durch einen aufmerksamen Nachbarn aus der Wohnung geführt. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst ein Krankenhaus gebracht. Weitere Anwohner wurden nicht verletzt. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Wohnung brannte vollständig aus. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

565. Wohnungseinbruch; Festnahme von drei Tatverdächtigen – Bogenhausen

-siehe Medieninformation vom 02.04.2024, Nr. 513

Wie bereits berichtet, verständigte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses am Freitag, 29.03.2024, gegen 14:15 Uhr, den Polizeinotruf 110, da in eine Wohnung im Anwesen eingebrochen wurde.

Nach damaligem Ermittlungsstand verschafften sich drei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung und entwendeten mehrere Handtaschen, Armbanduhren und Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten nun zwei weibliche und ein männlicher Tatverdächtiger (im Alter von 38, 43 und 26 Jahren, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland) ermittelt werden. Die zuständige Jour-Staatsanwältin wurde noch am Montag, 08.04.2024, durch das Kommissariat 51 kontaktiert und über den Sachstand in Kenntnis gesetzt. Diese ordnete die Durchsuchung des von den Tatverdächtigen bewohnten Zimmers einer Pension in Ingolstadt an.

Die drei Tatverdächtigen wurden vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen. Sie wurden im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Mittlerweile wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen. Die Tatbeute wurde bislang nicht aufgefunden.

Die Ermittlungen führt weiterhin das Kommissariat 51 (Eigentumsdelikte mit Bandenbezug).

566. Sachbeschädigungen durch Brandlegung – Hasenbergl/Am Hart

Am Montag, 08.04.2024, kam es zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr, zu zwei Sachbeschädigungen durch Brandlegungen in einem Waldstück nördlich der Panzerwiese, zwischen der Schleißheimer und Ingolstädter Straße.

Spaziergänger hatten jeweils unabhängig voneinander die Brände bemerkt und telefonisch bei der Feuerwehr gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr löschte daraufhin die Brände.

Es kam zur Beschädigung mehrerer Bäume und dem Waldboden. Die Schadenhöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Tatzusammenhänge werden geprüft. Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.