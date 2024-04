510. Brand eines Pkw – Moosach

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 00:30 Uhr, verständigte ein Passant den Polizeinotruf 110 aufgrund eines brennenden Pkws.

An der Einsatzörtlichkeit konnte ein am Straßenrand geparkter Pkw BMW in Vollbrand festgestellt werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es wurde niemand verletzt.

Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat wegen vorsätzlicher Brandstiftung die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Siegmund-Schacky-Straße und Pelkovenstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

511. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Schäftlarn

Am Donnerstag, 28.03.2024, gegen 15:00 Uhr, erhielt ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Es meldete sich ein bislang unbekannter Täter, welcher sich als Enkel des über 80-Jährigen ausgab.

Er gab an, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und sich jetzt im richterlichen Gewahrsam zu befinden, welcher nur durch Zahlung einer Kaution abgewendet werden könnte. Der über 80-Jährige übergab schließlich Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro an einen weiteren bislang unbekannten Täter.

Nachdem er den Betrug bemerkt hatte, verständigte er den Polizeinotruf 110. Eine sofort durchgeführte Fahndung im Nahbereich ergab bislang keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 61 (Vermögensdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, 165 cm groß, schlank, osteuropäisches Aussehen; bekleidet mit einem weiß-blauen Anorak und dunkler Hose, weiße Turnschuhe und hatte einen blau-schwarzen Rucksack bei sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich „Am Anger“, Zechstraße und Dammstraße (Schäftlarn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

512. Brandfall – Schwabing

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 16:00 Uhr, bemerkte eine 49-jährige Mitarbeiterin ein Feuer in einer Gemeinschaftsküche einer Einrichtung. Nachdem die 49-Jährige mehrere Personen aus dem direkten Einwirkungsbereich des Feuers gebracht hatte, setzte sie den Notruf ab. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und Polizei gelang es der 49-Jährigen, den Brand mittels Wasser vollständig abzulöschen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat eine 50-Jährige mit Wohnsitz in München in der Küche einige darin befindliche Gegenstände angezündet und somit einen Kleinbrand verursacht. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die 50-Jährige wurde wegen einer versuchten besonders schweren Brandstiftung angezeigt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) rückte nach Verständigung unverzüglich zum Brandort aus und übernahm dort die weiteren Ermittlungen.

513. Wohnungseinbruch – Bogenhausen

Am Freitag, 29.03.2024, gegen 14:15 Uhr, verständigte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses den Polizeinotruf 110, dass in eine Wohnung im Anwesen eingebrochen wurde.

Es wurden direkt umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich der Tatörtlichkeit durchgeführt, welche bislang keine Hinweise auf die Täter erbrachten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich drei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung und entwendeten aus dieser mehrere Handtaschen, Armbanduhren und Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 51 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 35-50 Jahre alt; oranger Pullover, helles Hemd, dunkle Jacke, blaue Jeans, schwarzes Basecap, graue Handschuhe

Täterin 2:

Weiblich; ca. 25-40Jahre, dunkle Haare (Pferdeschwanz), weiße Steppjacke, graue Hose, heller Schal/Tuch, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, weiße Handschuhe

Täterin 3:

Weiblich, ca. 25-40 Jahre, dunkle Haare (Pferdeschwanz); schwarzer Mantel, weiße Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Felix-Dahn-Straße, Flemingstraße, Mauerkircherstraße, und Redwitzstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

514. Einbruch in Ladengeschäft – Taufkirchen

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 03:00 Uhr, bemerkte ein Passant eine männliche Person, die sich in einem Ladengeschäft aufhielt und augenscheinlich in dieses eingebrochen war. Als der unbekannte Täter den Passanten bemerkte, flüchtete er. Der Passant verständigte umgehend den Polizeinotruf.

Nach den ersten Ermittlungen gelangte der bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Zugangstür in das Ladengeschäft. Im Inneren wurde eine Registrierkasse aufgebrochen und Bargeld entwendet. Zudem wurden die Büroräume des Ladengeschäfts nach weiterem Diebesgut durchsucht.

Als der Täter entdeckt wurde, flüchtete er mit dem Bargeld in einem geringen dreistelligen Bereich.

Eine durch die Einsatzkräfte der Münchner Polizei eingeleitete Fahndung erbrachte bislang keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lindenring, Eschenstraße und Kirschenstraße (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.