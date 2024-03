492. Einbruchsserie in Kindergärten geklärt; drei Tatverdächtige in Haft – München/Schwaben und Oberbayern

-siehe Pressebericht vom 27.12.2023, Nr. 2201

Seit Ende August 2023 kam es im Bereich des Polizeipräsidiums München vermehrt zu Einbrüchen in Betreuungseinrichtungen / Kindergärten.

Das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei führte deshalb, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I, intensive Ermittlungen zur Identifizierung der bis dato unbekannten Tatverdächtigen.

Seit Dezember 2023 konnte auch im Bereich Augsburg und Dachau eine Häufung von Einbrüchen in Kindergärten verzeichnet werden. Aufgrund ähnlicher Tatausführungen nahm das Kommissariat 52 Kontakt zu den örtlich zuständigen Polizeidienststellen auf, um mögliche Zusammenhänge zu prüfen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen eine dreiköpfige Tätergruppierung, welche sich auf derartige Einbrüche spezialisiert hat. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 25-Jährige (ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet und mit Wohnsitz in München) und einen 31-Jährigen (mit Wohnsitz in Augsburg).

Wie bereits berichtet, konnten Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei den 25-Jährigen mit Wohnsitz in München bereits am Mittwoch, 20.12.2023, gegen 21:15 Uhr, bei einem versuchten Einbruch in eine Kinderbetreuungseinrichtung in Trudering / Riem vorläufig festnehmen. Hierbei öffnete der 25-jährige Tatverdächtige gewaltsam ein Fenster und wurde im Anwesen durch die Polizei gestellt. Anschließend wurde er aufgrund eines anderweitigen Haftbefehls einer Justizvollzugsanstalt überstellt und am Montag, 19.02.2024, wieder entlassen.

Aufgrund des engen Austausches mit dem Polizeipräsidium Schwaben Nord, konnten bereits am Mittwoch, 06.03.2024, gegen 20:30 Uhr, der 25-Jährige ohne festen Wohnsitz sowie der 31-jährige Tatverdächtige auf frischer Tat nach einem Einbruch in einen Kindergarten in Gersthofen festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg, wurden die zwei Tatverdächtigen am Donnerstag, 07.03.2024, einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Augsburg vorgeführt. Dieser erließ im Anschluss Haftbefehle wegen des Verdachtes des Bandendiebstahls gegen die beiden Tatverdächtigen.

Der 25-jährige Tatverdächtige mit festem Wohnsitz wurde im Rahmen der weiteren Ermittlungen am 20.03.2024 in München aufgrund eines Haftbefehles festgenommen. Die drei Tatverdächtigen befinden sich nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommen die drei Tatverdächtigen für rund 56 Einbrüche in Kindergärten in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien München, Schwaben Nord und Oberbayern Nord als Tatverdächtige in Betracht.

Bei den Einbrüchen entstand nach derzeitigen Erkenntnissen ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich.

493. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Untergiesing

Am Dienstag, 26.03.2024, gegen 14:00 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fahrer eines Mercedes Kleintransporters auf der Tierparkstraße in Richtung Thalkirchner Brücke.

Zeitgleich fuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Porsche Pkw auf der Tierparkstraße in entgegengesetzter Richtung.

Auf Höhe des Schlichtweges geriet der 34-Jährige aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Der 63-jährige Porsche-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern.

Der 34-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 63-Jährige wurde nur leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Tierparkstraße zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

494. Körperverletzungsdelikt – Schwabing

Am Freitag, 22.03.2024, gegen 19:30 Uhr, verständigten Passanten den Polizeinotruf 110 wegen eines Körperverletzungsdeliktes.

Ein alkoholisierter 51-jähriger slowakischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland schlug einem 57-Jährigen mit Wohnsitz in München unvermittelt von hinten mit einer Glasflasche auf den Kopf.

Ein 22-jähriger Angehöriger des 57-Jährigen konnte die Tat zwar beobachten, aber nicht mehr verhindern. Er kam dem 57-Jährigen zu Hilfe. Der 51-Jährige versucht daraufhin zu flüchten, konnte aber durch eine eintreffende Streife der Münchner Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 57-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach der Behandlung wieder entlassen wurde. Da sich der Gesundheitszustand des 57-Jährigen jedoch verschlechterte, musste er aufgrund seiner schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Der 51-jährige Tatverdächtige wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und anschließend dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ am Samstag, 21.03.2024, einen Haftbefehl.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen zu den genauen Tatumständen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Leopoldstraße, Feilitzschstraße und Franzstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Wer kann zum alkoholisierten Tatverdächtigen im Vorfeld und zur Tat sachdienliche Hinweise geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

495. Betriebsunfall; eine Person verstorben – Freimann

Am Dienstag, 26.03.2024, gegen 13:30 Uhr, wurde ein 32-jähriger kroatischer Bauarbeiter ohne festen Wohnsitz in Deutschland während seiner Arbeit auf einer Baustelle von einer Baggerschaufel am Körper getroffen.

Nachdem der Notruf von den Arbeitskollegen abgesetzt wurde, trafen nach kurzer Zeit eine Notarztbesatzung und eine Polizeistreife an der Baustelle ein. Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen wurde der 32-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz danach seinen schweren Verletzungen erlag.

Gegen den 44-jährigen Baggerfahrer mit Wohnsitz in München wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

Das Kommissariat 13 (Betriebsunfälle) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

496. Raubdelikt – Sendling-Westpark

Am Dienstag, 26.03.2024, gegen 21:30 Uhr, befanden sich eine 22-Jährige und eine 23-Jährige (beide mit Wohnsitzen in München) im östlichen Teil des Westparks.

Eine ihnen unbekannte männliche Person sprach die beiden Frauen an. Er zeigte den Beiden ein Messer vor und forderte sie auf, ihr mitgeführtes Bargeld herauszugeben. Nachdem die Frauen dem Täter ihre Geldbeutel samt Inhalt übergaben, flüchtete dieser mit der Beute in Richtung Siegenburgerstraße.

Die beiden Frauen verständigten daraufhin den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab bislang keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 30-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, sprach deutsch; schwarzer Jogginganzug, schwarze Mütze oder Cap, schwarze Schuhe, Halstuch im Gesicht

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Siegenburgerstraße und im östlichen Teil des Westparks (Sendling-Westpark) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

497. Einbrüche in Fitnessstudios – Stadtgebiet München

Am Montag, 26.03.2024 und am Sonntag, 25.03.2024, kam es in Fitnessstudios im Bereich Schwabing und Ramersdorf zu Spindaufbrüchen in den jeweiligen Umkleideräumlichkeiten.

In beiden Fällen wurden hochwertige Armbanduhren entwendet. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen nicht vor. Mit weiterem Auftreten der Täter ist zu rechnen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Die Münchner Polizei möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, hochwertige Armbanduhren/Schmuckstücke und andere Wertsachen während des Trainings nicht in den Spinden aufzubewahren.