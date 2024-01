95. Pkw fährt mit überhöhter Geschwindigkeit – Milbertshofen

Am Mittwoch, 17.01.2024, gegen 01:15 Uhr, bemerkten zivile Beamte der Münchner Verkehrspolizei im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Georg-Brauchle-Ring auf Höhe der Lerchenauer Straße einen Mercedes Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Die Beamten, deren ziviles Fahrzeug mit einem Videomesssystem ausgerüstet war, fuhren dem Pkw nach und dokumentierten die Geschwindigkeitsverstöße. Das im Fahrzeug verbaute Videosystem errechnete eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 125 km/h. Erlaubt sind in diesem Bereich 50 km/h. Die Spitzengeschwindigkeit lag dabei bei 160 km/h.

Im Bereich des Petueltunnels konnte der Pkw angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 20-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Er wurde wegen des Geschwindigkeitsverstoßes angezeigt. Er muss mit einer Geldbuße von 1.600 Euro, zwei Punkten im Verkehrszentralregister und einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen. Da es sich zudem bei dem 20-Jährigen um einen Fahranfänger handelt, werden noch Folgemaßnahmen seitens der Fahrerlaubnisbehörde auf ihn zukommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Münchner Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der häufigsten Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit getöteten und schwer verletzten Verkehrsteilnehmern darstellt.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuhalten. Die Münchner Polizei wird weiterhin intensiv Geschwindigkeitskontrollen durchführen und Verstöße konsequent verfolgen.

96. Einbruch in ein Restaurant – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 17.01.2024, gegen 06:30 Uhr, stellte eine Mitarbeiterin eines Restaurants in der Ludwigsvorstadt fest, dass in dieses eingebrochen wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Schiebetür des Restaurants gewaltsam geöffnet und die dahinter liegenden Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter versuchten eine Kasse und einen Tresor aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Letztendlich konnten die Täter zwei Computer entwenden. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Bereits am Donnerstag, 11.01.2024, ereignete sich auf ähnliche Art und Weise ein Einbruch in das Restaurant. Auch hier wurden elektronische Geräte sowie Bargeld entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro in beiden Fällen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Hauptbahnhofs im Sperrengeschoss Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

97. Diebstahl eines Kraftrades; Festnahme eines Tatverdächtigen – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 17.01.2024, gegen 05:00 Uhr, konnte ein Mann von einer Streife der Münchner Polizei dabei beobachtet werden, wie er einen Motorroller mit eingeschaltetem Scheinwerfer neben sich herschob. Als dieser die Polizeibeamten bemerkte, versuchte er erfolglos mit dem Kraftrad zu fliehen.

Bei dem Mann handelte es sich um einen 34-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim. Der 34-Jährige konnte keine schlüssigen Angaben bezüglich eines Eigentumsnachweises machen. Da das Zündschloss zudem Beschädigungen aufwies die darauf schließen, dass das Kraftrad kurzgeschlossen wurde, wurde der 34-Jährige zur Anzeigenbearbeitung auf eine Polizeiinspektion gebracht.

Er wird nun bezüglich des Diebstahls in besonders schweren Fall angezeigt. Nach der Anzeigenerstattung wurde er von der Polizeiinspektion aus entlassen. Der Eigentümer des Kraftrades wurde telefonisch über die Entwendung informiert.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

98. Kellerbrand – Kirchheim

Am Mittwoch, 17.01.2024, gegen 18.30 Uhr, wurde von Zeugen ein Brand im Keller eines Reihenhauses festgestellt.

Die sofort verständigte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Bewohner verließen unverletzt das Haus.

Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung und dadurch entstandenen Rußschäden im Keller, im Treppenhaus sowie in der Küche ist das Gebäude aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Während der Löscharbeiten wurden die Nachbargebäude ebenfalls für ca. eine Stunde evakuiert. Die Bewohner konnten allerdings wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach den ersten vorläufigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen technischen Defekt eines Haushaltsgerätes im Keller, welcher für das Feuer ursächlich gewesen sein könnte.

99. Raubdelikt – Berg am Laim

-siehe Medieninformation vom 15.01.2024, Nr. 80

Am Dienstag, 16.01.2024, gegen 11:30 Uhr, klingelte ein 27-jähriger Eritreer ohne festen Wohnsitz in Deutschland an der Eingangstür eines Hauses. Er wollte in ein dortiges Büro. Ihm wurde über die Sprechanlage mitgeteilt, dass die Person, zu der er wollte, nicht anwesend wäre und er wurde nicht ins Haus gelassen. Daraufhin nahm der 27-Jährigen einen Stein und warf diesen gegen die Eingangstür. Die Tür wurde beschädigt.

Er entfernte sich danach vom Bürogebäude und traf auf dem Gehweg auf zwei Personen (eine 68-jährige Frau und ein 69-jähriger Mann, beide mit Wohnsitz im Landkreis Main-Spessart) und forderte den Mann auf ihm Geld zu geben. Als dieser sich weigerte, riss der Tatverdächtige an der Jacke des 69-Jährigen, woraufhin die 68-Jährige dem 69-Jährigen helfen wollte. Der 27-Jährige stieß diese zu Boden und entwendete ihren Rucksack.

Als er fliehen wollte, wurde der 27-Jährige durch aufmerksame Zeugen an der Flucht gehindert und konnte bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei festgehalten werden. Die beiden angegriffenen Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Der 27-Jährige wurde wegen eines Raubes angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Noch während der ersten Sachbearbeitung konnte dem 27-Jährigen ein weiteres Raubdelikt vom Sonntag, 14.01.2024 zugeordnet werden. Von der Staatsanwaltschaft München I wurde ein Haftbefehl beantragt. Der Ermittlungsrichter bestätigte diesen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

100. Mehrere Einbruchsdiebstähle geklärt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Stadtgebiet München

Am Donnerstag, 11.01.2024, gegen 10:00 Uhr, kam es in einem Hotel in der Landwehrstraße zu einem Diebstahl einer Damenhandtasche. Der damals unbekannte Täter entwendete die Handtasche aus einem Angestelltenbüro, entnahm daraufhin einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag und ließ die Handtasche im Hotelflur zurück. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Hotel.

Wie sich bei der anschließenden Anzeigenaufnahme der Münchner Polizei herausstellte, kam es durch den Täter zuvor zu vier versuchten Aufbrüchen von Spinden im Keller des Hotels.

Am Dienstag, 16.01.2024, gegen 09:20 Uhr, konnte der Täter vom 11.01.2024 aufgrund von Videoaufnahmen von Polizeibeamten in der Pettenkoferstraße wiedererkannt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei handelte es sich um einen 22-jährigen irakischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet. Bei einer Personendurchsuchung des 22-Jährigen fanden die Beamten Diebesgut (Geldbeutel und elektronische Geräte) von weiteren Spindaufbrüchen vom Montag, 15.01.2024 in einer Pflegeeinrichtung in der Wallbergstraße auf.

Der 22-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wegen Einbrüchen in Taxen gegen den 22-Jährigen wurde er einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Münchner Kriminalpolizei prüft bei weiteren gleichgelagerten Fällen eine Tatbeteiligung des 22-Jährigen.

101. Terminhinweis:

Gottesdienst für die Bayerische Polizei am 22. Januar 2024 pet

Am Montag, 22.01.2024, findet um 17:30 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sankt Markus, Gabelsbergerstraße 6, 80333 München, der traditionelle Gottesdienst für aktive und ehemalige Beschäftigte der Bayerischen Polizei und deren Angehörige statt. Der Gottesdienst steht in der Tradition der Gottesdienste zu Ehren des Schutzpatrons der Polizei, des Heiligen Sebastian.

Die Predigt wird der neue evangelische Landesbischof Christian Kopp halten. Kirchenrätin Marion Seidel und Kirchenrat Matthias Herling werden den Gottesdienst gestalten. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Polizeiorchester Bayern.

Nach der Messe wird Staatsminister Joachim Herrmann ein Grußwort sprechen.

Im Anschluss sind alle Gottesdienstteilnehmer zu einem Stehempfang eingeladen.

Medienvertreter sind zur Teilnahme am Gottesdienst und Empfang herzlich eingeladen.