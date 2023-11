Am Samstag, 04.11.2023, gegen 11:00 Uhr, befand sich ein 82-Jähriger mit Wohnsitz in München in der Sambergerstraße. Dort wurde er von einer bislang unbekannten Person angesprochen, ihm eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Unter diesem Vorwand gelang es dem Täter unbemerkt einen geringen dreistelligen Betrag aus dem Geldbeutel zu entwenden.



Der Diebstahl wurde erst verspätet bemerkt und zur Anzeige gebracht.



Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) der Münchner Kriminalpolizei.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, braune Haare, westeuropäische Erscheinung



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sambergerstraße (Thalkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.