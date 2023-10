DINGOLFING. Am Freitag, 22.09.2023, kam es am Nachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Dieselstraße mit mehreren verletzten Personen. Eine Person musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Am 24.09.2023 kam es in dem gleichen Gebäude zu einem Kellerbrand, bei dem ersten Schätzungen nach rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden sind.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut konnte nun ein 35-jähriger Landkreisbewohner ermittelt und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging gegen den Mann zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung. Der Tatverdächtige wurde heute nach Vorführung beim Amtsgericht Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 06.10.2023, 15.40 Uhr