DINGOLFING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am 22.09.2023 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem vier Personen verletzt wurden. Am Sonntag (24.09.2023) Vormittag wurde der Polizei ein erneuter Brand in dem Mehrfamilienhaus mitgeteilt. Die Kriminalpolizei Landshut hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen zu beiden Bränden übernommen.

Bei dem Brand am 22.09.2023 musste eine verletzte Person mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Diese ist, wie bereits berichtet, mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Das Mehrfamilienhaus kann derzeit nicht bewohnt werden. Für die Bewohner wurde vorübergehend eine andere Unterbringung organisiert. Der Sachschaden am Gebäude kann noch nicht beziffert werden.

Am 24.09.2023 kam es im Keller des Anwesens zu einem erneuten Brand, der schnell gelöscht werden konnte. Eine Fremdbeteiligung bzw. Brandstiftung kann derzeit hier nicht ausgeschlossen werden. Ob es einen Zusammenhang mit dem Brand am 22.09.2023 gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHKin Kerler-Simeth, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 25.09.2023, 13:35 Uhr