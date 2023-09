1537. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Aubing

Am Donnerstag, 14.09.2023, gegen 14:55 Uhr, befuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw einen Parkplatz in der Bodenseestraße. Dort wollte er nach den ersten Ermittlungen rückwärts in eine Parklücke einparken.

In diesem Moment wollte eine 85-Jährige mit Wohnsitz in München hinter dem Pkw zu Fuß an der Parklücke vorbeigehen. Es kam zu einem Zusammenstoß des Fahrzeugs mit der Fußgängerin. Diese wurde bei dem Unfall verletzt.

Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die 85-Jährige wurde daraufhin vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 63-jährige Pkw-Fahrer wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.