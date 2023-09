1448. Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts – Neuhausen

Am Freitag, 01.09.2023, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurden nach jetzigem Ermittlungsstand ein 21-Jähriger sowie ein 20-Jähriger (beide mit Wohnsitz in München) vor einem Wohnhaus in Neuhausen unvermittelt von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen. Der 21-Jährige wurde hierbei mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen. Die unbekannten Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der 21-Jährige sowie der 20-Jährige wurden kurz darauf durch zwei unbeteiligte Bekannte verletzt vor dem Wohnhaus aufgefunden. Die Bekannten verständigten anschließend den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Der 21-Jährige und der 20-Jährige wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des 21-Jährigen besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes.

Das Kommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schluderstraße und Renatastraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1449. Körperverletzungsdelikt – Haidhausen

Am Sonntag, 03.09.2023, gegen 23:25 Uhr, ging ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München von der Orleansstraße in Richtung Ostbahnhof. Auf diesem Weg traf er auf zwei 25-jährige Männer, die ihn nach Tabakwaren fragten. Aus noch unbekannten Gründen schlugen beide Männer plötzlich gemeinschaftlich auf den 22-Jährigen ein. Dabei benutzen sie unter anderem eine Eisenstange von einer Absperrung der angrenzenden Baustelle.

Die Angreifer verletzten den 22-Jährigen leicht, ließen dann von ihm ab und flüchteten in Richtung Ostbahnhof. Durch den 22-Jährigen über den polizeilichen Notruf 110 verständigte Einsatzkräfte konnten die flüchtigen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe des Tatortes festnehmen und die Eisenstange sicherstellen.

Beide Tatverdächtige waren zur Tatzeit alkoholisiert.

Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung wurde bei einem der 25-Jährigen festgestellt, dass er sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhält. Der 25-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland wird im Laufe des heutigen Tages zur Entscheidung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht München vorgeführt.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen aufgrund gefährlicher Körperverletzung übernommen.

1450. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Unterschleißheim

Am Freitag, 01.09.2023, zwischen 14:15 Uhr und 15:30 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München auf ihrem Festnetztelefon von einem gewissen „Herrn Schneider der Polizei Oberschleißheim“ kontaktiert.

Dieser teilte ihr mit, ihr Sohn „Christian“ habe einen Autounfall verursacht, bei welchem eine junge Frau ums Leben gekommen sei. Nun sei es notwendig, dass sie eine Kaution in Höhe von mehreren Zehntausend Euro beibringe. Da die über 80-Jährige diese Summe nicht zu Hause hatte, wurde ein Barbetrag von knapp Zehntausend Euro zur Übergabe vereinbart.

Gegen 15:30 Uhr erschien ein unbekannter Abholer am Wohnort der Rentnerin, dem sie ein Kuvert mit Bargeld übergab. Der telefonische Kontakt zu der über 80-Jährigen wurde erst nach weit über eineinhalb Stunden beendet.

Während des gesamten Tatzeitraumes wurde die Seniorin durch insgesamt drei unbekannte Täter mit verschiedenen Charakteren sowohl am Festnetztelefon als auch am Mobiltelefon in der Leitung gehalten. Nach Abbruch des Telefonats kontaktierte die Rentnerin ihren Sohn, welcher angab, keinen Autounfall gehabt zu haben und sofort die Polizei verständigte.

Die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der unbekannte Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 23 Jahre, etwa 175 cm groß, schlank; bekleidet mit schwarzer Jeanshose, Jeansjacke, trug ein Cappy und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Elisabethstraße, Münchner Ring und Margaretenanger (Unterschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1451. Zwei Brandfälle – Mittersendling und Neuhausen

Fall 1: Zimmerbrand – Mittersendling

Am Freitag, 01.09.2023, gegen 10:50 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache die Wohnung eines 60-Jährigen in Brand. Der 60-Jährige konnte sich selbständig aus der Wohnung befreien. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Wohnung des 60-Jährigen ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Der 60-Jährige kam mit einer Rauchgasintoxikation zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Fall 2: Brand eines Lkw – Neuhausen

Am Samstag, 02.09.2023, gegen 19.30 Uhr, geriet auf einem Parkplatz im Bereich der Arnulfstraße ein Lkw in Brand. Das Feuer breitete sich auf einen zweiten Lkw aus. Der Fahrer des Lkw befand sich beim Brandausbruch in seiner Kabine zum Schlafen. Er konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug retten, wurde jedoch mit Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Lkw verhindern. Der geschätzte Sachschaden an dem beschädigten Lkw beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

1452. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Schwabing

Am Sonntag, 03.09.2023, gegen 13:30 Uhr, fuhr eine 62-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Erding mit einem Nissan Pkw auf der die Schenkendorfstraße in Richtung Nordfriedhof. An der Kreuzung zur Ungererstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen.

Zeitgleich fuhr eine 19-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Nissan Pkw auf der Brandenburger Straße aus entgegengesetzter Richtung kommend ebenfalls in Richtung Nordfriedhof. Sie wollte die Kreuzung zur Ungererstraße geradeaus passieren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Der Nissan Juke, der 62-Jährigen wurde durch den Unfall ausgehebelt und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 62-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die 19-Jährige blieb unverletzt.

Der gesamte Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Ungererstraße in nördlicher Fahrtrichtung für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde ohne größere Beeinträchtigungen abgeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1453. Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Kraftrad – Laim

Am Montag, 04.09.2023, gegen 00:10 Uhr, fuhr ein 31-Jähriger mit einem BMW Motorrad auf der Rapotostraße in Richtung Landsberger Straße.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter den Gehweg der Landsberger Straße in Richtung Pronnerplatz. Auf dem E-Scooter befand sich als mitlenkender Sozius ein 24-Jähriger ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Die E-Scooterfahrer wollten die Einmündung zur Rapotostraße geradeaus überqueren. Im Einmündungsbereich der Straßen kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Der 31-Jährige als auch der 24-Jährige waren alkoholisiert.

An beiden Fahrzeugen entstand minimaler Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Verkehrspolizei darf auf die geltenden Vorschriften für E-Scooter, insbesondere in Bezug auf das Führen unter berauschenden Mitteln sowie Mitnahme eines Sozius, hinweisen:

Die Personenbeförderung ist für Elektrokleinstfahrzeuge, für die dieselbe Promillegrenze wir für andere Kraftfahrzeug in Deutschland gilt, nicht gestattet.

1454. Geschwindigkeitsverstoß – Freimann

In der Nach von Samstag, 02.09.2023, auf Sonntag, 03.09.2023 wurden in der Maria-Probst-Straße durch Beamte der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) Geschwindigkeitsmessungen mittels Laser durchgeführt.

Gegen 00:40 Uhr wurde hier ein Audi Pkw mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Dem 20-jährigen Fahrer mit Wohnsitz in München erwarten nun zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von drei Monaten.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizeipolizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Münchner Polizei deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.