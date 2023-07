1131. Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad – Laim

Am Montag, den 10.07.2023 gegen 21:40 Uhr, ging ein 12-Jähriger mit Wohnsitz in München die Fürstenrieder Straße auf dem Gehweg entlang. Dabei entglitt ihm sein Ball, mit dem er kurz zuvor hinter einem Wohnhaus gespielt hatte und rollte auf die Fahrbahn der Fürstenrieder Straße.



Zur selben Zeit befuhr ein 70-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Vespa-Leichtkraftrad die Fürstenrieder Straße in nördliche Richtung. Dieser fuhr über den Ball und er kam dadurch zu Sturz. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer des Leichtkraftrades schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Am Motorroller entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.