694. Körperverletzungsdelikt mit schweren Folgen – Altstadt

Am Sonntag, 30.04.2023, gegen 05:15 Uhr befand sich ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Diskothek in der Münchner Altstadt. Hier geriet er zunächst mit einem 41-Jährigen mit Wohnsitz in Offenbach am Main in eine verbale Auseinandersetzung. In deren Verlauf versetzte der 30-Jährige dem 41-Jährigen einen Kopfstoß und verletzte ihn damit im Gesicht.

Der 30-Jährige entfernte sich daraufhin von dem 41-Jährigen. Der 41-Jährige wiederum suchte den 30-Jährigen erneut auf und schlug diesem unvermittelt ein Glas ins Gesicht.

Der 30-Jährige erlitt durch den Schlag massive Verletzungen im Gesichts- und im Augenbereich. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht und sofort operiert.

Ersten Diagnosen zufolge wird der 30-Jährige an beiden Augen irreparable Schäden davontragen.

Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gegen den 41-Jährigen ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der schweren Körperverletzung eingeleitet.

Der 41-Jährige wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung der Haftanstalt überstellt. Er wird dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.

695. Handel mit Betäubungsmitteln; 1 Tatverdächtiger festgenommen – Moosach

Am Dienstag, 25.04.2023, gegen 22:10 Uhr, konnte eine zivile Polizeistreife ein Betäubungsmittelgeschäft zwischen zwei Personen beobachten. Daraufhin wurde eine Kontrolle bei diesen durchgeführt.

Dabei konnte festgestellt werden, dass die 42-jährige Käuferin mit Wohnsitz in München im Besitz einer geringen Menge Kokain war, welche sie beim 26-jährigen Verkäufer erworben haben soll.

Beim 26-jährigen Tatverdächtigen konnte Bargeld im dreistelligen Bereich aufgefunden und sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete noch am gleichen Tag eine Durchsuchung in der Wohnung des Tatverdächtigen an.

Im Zuge dieser Durchsuchung, welche in der elterlichen Wohnung des 26-Jährigen stattfand, konnten unter anderem mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel, eine Feinwaage, sowie mehrere Tausend Euro Bargeld gefunden und beschlagnahmt werden.

Der 26-Jährige wurde festgenommen und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt das Kommissariat 83 der Münchner Kriminalpolizei.

696. Staatsschutzrelevantes Delikt – München

Am Freitag, 21.04.2023, gegen 05:10 Uhr, erhielten unter anderem jüdische Einrichtungen in München eine E-Mail mit antisemitischem und rechtsmotiviertem Inhalt. In dieser waren auch abwertende und volksverhetzende Äußerungen, sowie Beleidigungen enthalten.

Verursacher ist nach dem aktuellen Ermittlungsstand ein 37-Jähriger aus Berlin. Er ist bereits mehrfach einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde nun unter anderem wegen Volksverhetzung und Bedrohung angezeigt.

Das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

697. Versuchtes Raubdelikt – 1 Person verletzt – Isarvorstadt

Am Mittwoch, 26.04.2023, gegen 20:00 Uhr, befand sich eine 74-jährige Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Kolosseumstraße alleine in den dortigen Räumlichkeiten. Eine bislang unbekannte männliche Person betrat das Geschäft. Die Frau ging zu dem Mann, der sie sofort angriff und ihr Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Danach ging er zu der Kasse und versuchte diese zu öffnen. Dies gelang ihm nicht.

Die Mitarbeiterin verließ das Geschäft und rief auf der Straße um Hilfe. Ein Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam und versuchte den Täter, der ebenfalls das Geschäft verlassen hatte, zu verfolgen. Er verlor ihn jedoch wieder aus den Augen.

Die Polizei wurde zwischenzeitlich verständigt und eine Fahndung, an der mehrere Streifen beteiligt waren, wurde umgehend aufgenommen. Diese Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf den Täter.

Die Frau wurde bei dem Vorfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 - 40 Jahre alt, bekleidet mit einer dunklen Jacke, Basecap und einer schwarzen Mund-Nasen-Bedeckung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im oben angegebenen Zeitraum im Bereich der Kolosseumstraße, (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

698. Einbruch in ein Geschäft – Moosach

Zwischen Freitag, 28.04., 19:00 Uhr, und Samstag, 29.04.2023, 04:00 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Pelkovenstraße einbrechen. Sie konnte eine Zugangstür gewaltsam öffnen und danach aus den Innenräumen einen fest installierten Tresor entwenden (Inhalt: Bargeld im Wert von über Tausend Euro).

Nach der Tat konnten sie sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Als der Einbruch festgestellt wurde, wurde die Polizei darüber informiert. Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort intensive Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum zwischen dem 28.04., 19:00 Uhr und dem 29.04.2023, 04:00 Uhr, im Bereich der Pelkovenstraße und der Leipziger Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

699. Einbruch in eine Wohnung – Am Hart

Am Freitag, 28.04.2023, zwischen 08:40 und 09:40 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung einbrechen. In diesem Zeitraum befanden sich keine Bewohner in der Wohnung.

Die Täter konnten die Wohnungstüre gewaltsam öffnen und danach durchsuchten sie die dortigen Zimmer. In der Wohnung konnten sie Schmuck und Bargeld entwenden (im Wert von mehreren Tausend Euro). Nach der Tat entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Als ein Bewohner danach in die Wohnung zurückkehrte, bemerkte er den Einbruch und informierte sofort die Polizei.

Die Münchner Kriminalpolizei hat intensive Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt. Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat 28.04.2023, zwischen 08:40 und 09:40 Uhr im Bereich der Sudetendeutschestraße und Rothpletzstraße (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

700. Verdacht auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen– Trudering

Am Freitag, 28.04.2023, gegen 23:45 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW PKW auf der Wasserburger Landstraße in stadtauswärtige Richtung. In dem PKW befanden sich noch zwei weitere Personen.

Laut Zeugenaussagen fuhren rechts von dem PKW ein schwarzer BMW in die gleiche Richtung und beide Fahrzeugen fuhren dort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. An der Einmündung zur Phantasiestraße kam der 19-Jährige mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte danach mit einem Verkehrsschild.

Die drei Personen in dem Fahrzeug entfernten sich danach zu Fuß von der Unfallörtlichkeit, kehrten jedoch kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück.

Der andere bislang unbekannte BMW setzte seine Fahrt fort.

Zeugen alarmierten die Polizei, woraufhin Einsatzkräfte der Münchner Polizei zur Unfallstelle geschickt wurden.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der 19-Jährige wurde wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der PKW wurde zur Beweissicherung sichergestellt und abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 6.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Klärung des Vorfalls und möglichen weiteren Tatbeteiligten übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zu dem zweiten beteiligten PKW machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

701. Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern; 1 Person verletzt – Bogenhausen

Am Sonntag, 30.04.2023, gegen 10:00 Uhr, fuhr eine 47-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Cosimastraße in Richtung der Oberföhringer Straße. An der Einmündung zur Oberföhringer Straße wollte sie nach rechts in diese abbiegen.

Zeitgleich fuhr eine 75-Jährige ebenfalls mit Wohnsitz in München auf ihrem Fahrrad unmittelbar vor der 47-Jährigen. Sie wollte geradeaus über die Oberföhringer Straße fahren.

Die 47-Jährige scherte nach links aus und setzte zum Überholen an. Beim Wiedereinscheren tuschierte ihr Hinterrad das Vordere Rad der 75-Jährigen, woraufhin diese zu Boden stürzte.

Die 75-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. Die 47-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrrädern entstand ein leichter Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

702. Zusammenstoß von PKW und Fahrrad; 1 Person verletzt – Sauerlach

Am Freitag, 28.04.2023, gegen 08:50 Uhr, fuhr ein 84-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Toyota PKW auf der Zugspitzstraße in nördliche Fahrtrichtung. An der Kreuzung zur Hofoldinger Straße bog er nach rechts in diese ab. Zur gleichen Zeit fuhr auf der Hofoldinger Straße eine 59-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Nach ersten Ermittlungen war die 59-Jährige Verkehrsteilnehmerin dort vorfahrtsberechtigt.

Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Der PKW-Fahrer wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

703. Einsatzbilanz Freinacht - Stadt und Landkreis München

Die Nacht von Samstag, 30.04.2023 auf Sonntag, 01.05.2023 wird als sogenannte „Freinacht“ bezeichnet. Hier ist es Brauch kleinere Streiche zu spielen.

Auch in diesem Jahr verzeichnete die Polizei mehrere Einsätze, insgesamt zählte das Polizeipräsidium München 375 Einsätze, hierbei hatten drei Einsätze einen möglichen Freinachtbezug.

In einem Fall am Sonntag, 01.05.2023, gegen 01:30 Uhr, zündeten ein oder mehrere bislang unbekannten Täter Böller im Bereich der Erdinger Straße in Aschheim und warfen diese in einen stillen Zeitungsverkäufer. Dieser wurde durch die Sprengung mehrere Meter weit geschleudert und stark beschädigt.

Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Als Fazit kann die diesjährige Freinacht als vergleichsweise ruhig benannt werden.