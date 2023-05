ILLERTISSEN. Am 13.04.2023 wurde eine 43-jährige Frau im Bereich Illerbrücke zwischen Illertissen und Dietenheim aufgefunden. Sie konnte sich an die vergangenen Stunden nicht erinnern und wies Verletzungen auf, welche ein Sexualdelikt nicht ausschließen lassen. Die Geschädigte war soweit bislang bekannt im Bereich Iller oder Illerkanal für einen Spaziergang unterwegs. Hierbei habe sie nahe der Iller Halt gemacht und sich auf einer dortigen Parkbank in der Nähe des Parkplatzes (Brandenburger Straße) niedergelassen.

Dabei kam es vermutlich zu einer Begegnung mit einer männlichen Person, welche mit einem Hund unterwegs war. Es konnte nur der Hund in Teilen beschrieben werden. Dieser soll etwa Kniehoch gewesen sein, mittellanges Fell gehabt haben und zumindest im Kopfbereich weiß gewesen sein. Gesucht wird der Hundehalter, welcher möglicherweise ein Gespräch mit der Geschädigten geführt hat.

Wer kann sich zwischen 12.04.2023 16:40 Uhr und 13.04.2023 07:45 Uhr an eine Begegnung mit einer ihm unbekannten Frau im beschriebenen Bereich erinnern? Der Hundehalter wird als Zeuge gesucht. Der Hundehalter oder Personen, welche diesen kennen könnten werden gebeten sich bei der Neu-Ulmer Kriminalpolizei unter 0731/8013-0 telefonisch zu melden. (KPI Neu-Ulm)

Bezugsmeldung: Verdacht eines Sexualdelikts

