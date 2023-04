ILLERTISSEN. Am gestrigen Donnerstag gegen 07.45 Uhr teilte eine Passantin mit, dass sie an einer Illerbrücke bei Illertissen eine 43-jährige Frau auffand, die nicht ansprechbar war. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verlegt, wo eine Untersuchung stattfand.

Hierbei wurden Verletzungen festgestellt, auf Grund derer ein Sexualdelikt nicht auszuschließen war. Eine Erinnerung über den infrage kommenden Zeitraum hat die Frau nicht. Die Verletzungen konnten ambulant behandelt werden. Ein stationärer Krankenhausaufenthalt war nach Angaben der behandelnden Ärzte nicht erforderlich.

Zur Aufklärung des Sachverhalts führt die Kriminalpolizei Neu-Ulm weitere Ermittlungen durch. Unter anderem findet am Freitagvormittag eine Absuche des infrage kommenden Bereichs der Iller bei Illertissen statt. Hierzu werden Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei aus Königsbrunn mit circa 60 Beamtinnen und Beamten hinzugezogen.

Weiterhin stellt sich die Kripo Neu-Ulm die Fragen:

Wer hat im Bereich der Iller oder des Illerkanals zwischen Au und der Illerbrücke Dietenheimer Straße zwischen dem 12.04.2023, 17:00 Uhr, und dem 13.04.2023, 07:45 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen?

Wer hat in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz an der Brandenburger Straße in Au verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu abgestellten Pkws, gemacht?

Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0.

Hinweis der Redaktion: Fälschlicherweise wurde zunächst der falsche Zeitraum angegeben. Die Zeiten wurden inzwischen korrigiert.

