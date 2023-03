530. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt im Jahr 2015 – Haar

Am Dienstag, 04.08.2015, gegen 06:00 Uhr, wurde in einem Anwesen in Haar eine damals 36-jährige Frau tot aufgefunden. Die Obduktion ergab, dass sie infolge eines absoluten Nahschusses in den Kopf getötet wurde. Der 56-jährige Ehemann gab an, dass seine getrennt lebende Ehefrau Suizid begangen habe. Infolge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen und Gutachten von Schusssachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamts ergab sich ein Tatverdacht gegen den Ehemann.

Der 56-Jährige wurde im Jahr 2019 aufgrund eines Haftbefehls des Landgerichts München I wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Tateinheit mit vorsätzlichen unerlaubten Besitz einer halbautomatischen Kurzwaffe durch Beamte des Polizeipräsidiums München verhaftet.

Im Februar 2021 begann vor dem Landgericht München I die Hauptverhandlung gegen den Tatverdächtigen. Im Februar 2022 wurde er zum Tatvorwurf des Tötungsdelikts freigesprochen.

Diese Entscheidung wurde jedoch mit Beschluss vom 14.12.2022 durch den Bundesgerichtshof aufgehoben.

Daher wurde gegen den inzwischen 64-Jährigen erneut ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes erlassen, der Tatverdächtige wurde am Mittwoch, 29.03.2023 in Haar widerstandlos verhaftet und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) der Münchner Polizei.

531. Täterfestnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt – Milbertshofen

-siehe Medieninformation vom 20.03.2023, Nr. 461

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 18.03.2023 gegen 01:55 Uhr vor dem Eingangsbereich eines Bordellbetriebes in der Ingolstädter Straße zu einem versuchten Tötungsdelikt, als zwei Männer von zwei unbekannten Tätern angegriffen wurden. Ein 34-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er sich in Lebensgefahr befand. Die Ermittlungen und die Fahndung nach den Tatverdächtigen übernahm das Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte ein 26-jähriger griechischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland als der Tatverdächtige, der mit einem Pkw vom Tatort geflüchtet war, identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen und er wurde am Mittwoch, 22.03.2023 gegen 12:55 Uhr in Altötting verhaftet.

Nach weiteren, intensiven Ermittlungen konnte nun auch der zweite Tatverdächtige am Mittwoch, 29.03.2023, gegen 14:45 Uhr in München verhaftet werden. Es handelt sich um einen 25-jährigen griechischen Staatsangehörigen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Gegen ihn war ebenfalls ein Haftbefehl erlassen worden.

Der verletzte 34-Jährige befindet sich weiterhin im Krankhaus. Er erlitt durch die Tat schwere Kopfverletzungen, deren Langzeitfolgen noch nicht abschließend beurteilt werden können.

Die Ermittlungen des Kommissariats 11 (Tötungsdelikte) zu den Hintergründen der Tat dauern an.

532. Raub in einer Wohnung – Ramersdorf

Am Donnerstag, 30.03.2023, gegen 02:40 Uhr, verschafften sich zwei männliche, vermummte Täter Zutritt über eine geöffnete Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung und forderten Wertsachen von allen in der Wohnung befindlichen Personen (über fünf männliche und weibliche Personen im Alter von 23 bis 61 Jahren mit Wohnsitzen in München und anderen Landkreisen in Bayern).

Während des Raubüberfalls wurde eine der in der Wohnung befindlichen Person durch einen der Täter mit einer Hieb- und Stoßwaffe am Kopf verletzt. Anschließend flüchteten die Täter mit einer Tatbeute im Wert von über tausend Euro aus der Wohnung.

In der Folge wurde aus der Wohnung heraus der Polizeinotruf 110 verständigt. Es wurden sofort mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Dazu war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Verletzte (ein 61-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen) wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde gegen 06:30 Uhr eine Wohnung in Berg am Laim durchsucht.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 - 38 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, 3-Tage-Bart, helle Hautfarbe, schwarzer Pulli mit Kapuze, helle Jeanshose, dunkelbraune bis schwarze kurze Haare, schwarzes Bandana mit weißem Muster.

Täter 2:

Männlich, ca. 1,70 m groß, schlanke Statur, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, schwarzer Pulli, Jeanshose, Skimaske.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Truderinger Straße, Baumkirchnerstraße, Sankt-Veit-Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

533. Einbruch in ein Haus – Laim

Am Donnerstag 30.03.2023, gegen 10:00 Uhr, kehrte ein Ehepaar nach einem Urlaub nach Hause zurück. Hierbei mussten sie feststellen, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Sie verständigten daraufhin den Polizeinotruf 110.

An der Einsatzörtlichkeit wurde die Anzeige wegen des Einbruchs aufgenommen und eine umfangreiche Spurensicherung durch die Kriminalpolizei durchgeführt.

Der Tatzeitraum konnte von Sonntag, 26.03.2023 bis Donnerstag, 30.03.2023 eingegrenzt werden.

Neben Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro stahlen der oder die bislang unbekannten Täter auch die beiden Pkw (BMW) des Ehepaares.

Am Nachmittag des Donnerstags, 30.03.2023, konnte eins der gestohlenen Autos in der Landshuter Allee, kurz vor der Einmündung zur Moosacher Straße aufgefunden werden. Das Auto hatte dort offensichtlich einen Unfall. Der Pkw wurde mit einem Warndreieck abgesichert. Details zu einem möglichen Unfallgeschehen sind momentan Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der zweite Pkw konnte in der Bergmannstraße durch eine vorbeifahrende Polizeistreife entdeckt werden. Beide Pkw wurden sichergestellt und abgeschleppt. Spurensicherungsmaßnahmen wurden durchgeführt.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 51 (Einbruchskriminalität).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rilkestraße, Leibnizstraße, Gutzkowstraße, Kärtner Platz, sowie an den beiden Örtlichkeiten der Pkw Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51 (Einbruchskriminalität), Tel. 089/18952-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

534. Terminhinweis: Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums München bietet Verkehrssicherheitskurse an

Der Straßenverkehr stellt wegen seiner zunehmenden Dynamik und Komplexität immer höhere Anforderungen an alle Verkehrsteilnehmer. Zudem werden leider auch immer mehr Bürger Opfer von Eigentumsdelikten und anderen Straftaten. Wie die Statistiken zeigen, sind gerade Personen ab 65 Jahren mit einem steigenden Anteil an Verkehrsunfällen beteiligt und von Straftaten betroffen.

Damit Sie sich vor solchen Gefahren schützen können, bieten wir ein spezielles Sicherheitstraining an, das gleichermaßen Radfahrer, Fußgänger und Fahrzeugführer anspricht. Die Kurse beinhalten Vorträge, Vorführungen und interaktive Elemente.

Im Bereich der Kriminalprävention wird unter anderem über das Phänomen der Trickbetrügerei informiert und Themen der Zivilcourage besprochen. Die Kurse beinhalten Vorträge, Vorführungen und interaktive Elemente.

Der Verkehrssicherheitskurs wird durch die Verkehrspolizei München in den Räumlichkeiten der Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, angeboten.

Die nächsten Termine für die Verkehrssicherheitskurse in München sind

am Donnerstag, 27.04.2023 und am Donnerstag, 25.05.2023.

Die Teilnahme am Verkehrssicherheitskurs ist kostenlos.

Bei Interesse und für weitere Informationen zu den Veranstaltungen melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 089/6216-3616 an (Mo. - Fr.: 09.00 Uhr – 14.00 Uhr).

Die Münchner Verkehrspolizeiinspektion freut sich über rege Teilnahme.