461. Versuchtes Tötungsdelikt – Milbertshofen

Am Samstag, 18.03.2023, gegen 01.55 Uhr, kam es nach vorherigen Streitigkeiten in einem Bordellbetrieb in der Ingolstädter Straße vor dem dortigen Eingangsbereich zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen.

Dabei wurden ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in Bad Tölz von zwei bislang unbekannten Männern mit Faustschlägen, Fußtritten und Bierflaschen attackiert. Schließlich konzentrierten sich die Angriffe vor allem auf den 34-Jährigen. Danach flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Einer der beiden fuhr mit einem Pkw die Ingolstädter Straße stadtauswärts, der andere flüchtete zu Fuß.

Die Polizei war zwischenzeitlich von einem Zeugen verständigt worden und traf an der Örtlichkeit auf die beiden Angegriffenen. Der 34-Jährige wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Dort verschlechterte sich im Laufe der Nacht sein Gesundheitszustand so sehr, dass akute Lebensgefahr festgestellt wurde. Nur durch eine Notoperation konnte sein Zustand wieder stabilisiert werden. Aktuell befindet er sich im künstlichen Koma.

Die Ermittlungen wurden daraufhin vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München übernommen. Das Tatmotiv ist aktuell noch völlig unklar.

Beschreibungen der Tatverdächtigen:

Tatverdächtiger 1:

Ca. 1,70 – 1,75 m groß, ca. 25-35 Jahre alt, schlanke Statur, braune Augen, starke Körperbehaarung (Angaben einer Zeugin aus dem Bordell), dichtes, dunkles Haar, dunkler Bart, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpulli der Marke Champion mit auffälligem Markenschriftzug an der Kapuze sowie einer Jeans und schwarzen Turnschuhen

Tatverdächtiger 2:

ca. 170 m groß, ca. 25 – 35 Jahre alt, kräftige Statur, Bauchansatz, dunkle Haare, dunkler Bart, dunkle Jacke der Marke Adidas, weißes T-Shirt mit Aufdruck, dunkle Jogginghose, weiße Turnschuhe

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zu den beiden flüchtigen Tatverdächtigen oder auch zum Tatablauf vor dem Bordell “Leierkasten“ machen?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das ermittelnde Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

462. Sexueller Übergriff – Gräfelfing

Am Samstag, 18.03.2023, gegen 18:45 Uhr, war eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München beim Joggen in dem Waldstück „Lochhamer Schlag“.

Hier wurde sie von einem bislang unbekannten Täter von hinten überfallartig gepackt und festgehalten. Aufgrund ihrer Gegenwehr durch u.a. lautes Schreien, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die 30-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Danach lief sie nach Hause und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, sportliche Statur; dunkle Bekleidung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lohenstraße, Am Haag und Seeholzenstraße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

463. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung – Aubing

Am Sonntag, 19.03.2023, gegen 19:50 Uhr, geriet ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München in der Wohnung mit drei anderen dort Aufhältigen in eine verbale Auseinandersetzung.

Im Laufe der Auseinandersetzung ergriff der 24-Jährige ein Küchenmesser und bedrohte damit die Mitbewohner. Bei den Bewohnern handelt es sich um einen 23-Jährigen, einen 36-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in München) und einem 21-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Roth.

Ein Anwohner aus dem Anwesen verständigte den Polizeinotruf 110. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Mitbewohner hatten bereits vor Eintreffen der Polizeibeamten die Wohnung zu verlassen.

Der 24-Jährige kam anschließend auch der Aufforderung durch die Polizeibeamten vor Ort nach, seine Wohnung unbewaffnet zu verlassen und konnte in der Folge festgenommen werden. Der Grund für die Streitigkeit ist Gegenstand aktueller Ermittlungen, dürfte jedoch im privaten Bereich zu suchen sein.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergab sich der Anhaltspunkt dafür, dass sich der 24-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Aufgrund dessen wurde er anschließend in einer entsprechenden Klink untergebracht.

Das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

464. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw nach Wendemanöver; zwei Personen verletzt – Moosach

Am Sonntag, 19.03.2023, gegen 05:30 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw aus einem Tankstellengelände am Georg-Brauchle-Ring aus. Als Mitfahrer in dem Pkw befand sich ein 34-jähriger Bekannter. Nach ersten Ermittlungen zog der 37-Jährige hierbei mit dem Mercedes unvermittelt vom ersten Fahrstreifen auf den dritten Fahrstreifen, um den Pkw verbotswidrig zu wenden.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Kleintransporter auf dem Georg-Brauchle-Ring in Richtung Moosach.

In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Aufgrund der Kollision geriet der Pkw des 37-Jährigen unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn. Dort beschleunigte der mittlerweile bewusstlose 37-Jährige den Mercedes. Er fuhr dabei gegen die Preisanzeigetafel einer weiteren Tankstelle, überquerte den Mittelgrünstreifen und geriet in die Gegenfahrbahn. Von der Gegenfahrbahn aus fuhr der Mercedes nun erneut über den Mittelgrünstreifen auf die richtige Fahrbahnseite. Er überquerte die Fahrbahn, streifte einen Baum am rechten Fahrbahnrand und kam schließlich an einem Verkehrsschild zum Stehen.

Der 37-Jährige und sein 34-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zeitlich bedingt zu keinerlei nennenswerten Beeinträchtigungen. Während der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 37-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Aus diesem Grund wurde beim 37-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet. Der 37-Jährige wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohol sowie fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Ein Antrag auf vorläufigen Entzug der Fahrerlaubnis zur Beschlagnahme des Führerscheins wurde gestellt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

465. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Polizeifahrzeug – Milbertshofen

Am Sonntag, 19.03.2023, gegen 22:20 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw auf dem Frankfurter Ring in Richtung Moosach.

Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Polizeibeamter aus München mit einem VW Polizeifahrzeug auf dem Frankfurter Ring in entgegengesetzte Richtung. Mit ihm im Fahrzeug befand sich ein 26-jähriger Polizeibeamter auf dem Beifahrersitz.

An der Kreuzung Frankfurter Ring Ecke Knorrstraße missachtete der 45-Jährige das für ihn geltende Wendeverbot und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Polizeifahrzeug zusammen. Alle Personen blieben unverletzt.

Der Pkw des 45-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Abschleppunternehmen von der Kreuzung geschleppt werden. Das Polizeifahrzeug wurde ebenso beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Es kam zu keinen Verkehrsstörungen. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim 45-Jährigen festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv und ergab eine deutliche Alkoholisierung. Er wurde im Anschluss zur Blutentnahme gebracht. Der Führerschein des 45-Jährigen wurde sichergestellt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

466. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 19.03.2023, gegen 16:15 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Münchner Polizei ein Notruf einer Passantin ein, dass eine Frau in der Fußgängerzone der Schützenstraße mit einem Messer auf ihre mitgeführten Taschen einsticht. Daraufhin wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort bestätigte sich der zuvor geschilderte Sachverhalt und die Polizeibeamten konnten eine 51-Jährige mit einem Messer antreffen. Nachdem die 51-Jährige von den Polizeibeamten aufgefordert wurde, ihr Messer abzulegen, wandte sie sich den Beamten zu und ging mit dem Messer in der Hand in Richtung Polizeibeamte. Erst nach erneuter Aufforderung, das Messer wegzulegen und Androhung des Schusswaffengebrauchs kam sie der Aufforderung nach. Anschließend wurde die 51-Jährige festgenommen.

Da die 51-Jährige psychisch auffällig auf die Beamten wirkte, wurde sie anschließend durch die Polizei aufgrund ihres Zustandes in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Bei der Durchsicht ihrer mitgeführten Taschen wurden zahlreiche neuwertige und noch verpackte Kleidungsstücke aufgefunden. Da die 51-Jährige keinerlei Eigentumsnachweis für die mitgeführten Gegenstände erbringen konnte, wird nach jetzigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt.

Die Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

467. Wohnungseinbruchsdiebstahl – Bogenhausen

Am Sonntag, 19.03.2023, gegen 15:10 Uhr, meldete ein Anwohner dem Polizeinotruf 110, dass in seine Wohnung eingebrochen wurde.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Donnerstag, 16.03.2023, 07:20 Uhr und Sonntag, 19.03.2023, 15:00 Uhr, über die aufgebrochene Terrassentür in die Wohnung ein und entwendeten dort mehrere hochwertige Uhren und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Flemingstraße, Gustav-Freytag-Straße und Mauerkirchnerstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, tel. 089/2910-0, oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu.