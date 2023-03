Nirgendwo ist es sicherer als in Niederbayern – dort leben die Bürgerinnen und Bürger sprichwörtlich auf der sichersten Seite Bayerns. Die Zahlen belegen es. „Dass unser Regierungsbezirk in Sachen Sicherheit erneut Nummer Eins in Bayern ist, haben wir ganz entscheidend dem engagierten Einsatz unserer Polizistinnen und Polizisten zu verdanken“, sagte Regierungspräsident Rainer Haselbeck an die Polizei-Spitze gerichtet und ergänzte: „Niederbayern trägt dem Grundbedürfnis „Sicherheit“ maximal Rechnung. Dieses Top-Ergebnis spricht für Ihre Top-Leistung. Es ist zugleich maximale Auszeichnung für Ihre hervorragende Arbeit.“ Ein sicherer Standort, so Haselbeck weiter, sei auch Indikator für eine hohe Lebensqualität, für wirtschaftliche Stärke und sozialen Zusammenhalt in einer Region. „Darauf können wir gemeinsam stolz sein.“ Keine Angst haben zu müssen – die eigene Familie, das Hab und Gut in Sicherheit zu wissen und damit schlichtweg gut leben zu können, hänge zweifellos von einer sicheren Umgebung ab: „In Niederbayern können wir das! Weil wir auf unsere Polizistinnen und Polizisten zählen können und weil wir auf ihre verlässliche Arbeit zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger vertrauen können."

Erwarteter Anstieg der Gesamtstraftaten – Positive Langzeitbilanz setzt sich dennoch fort

Einleitend stellte Polizeipräsident Manfred Jahn die Sicherheitslage in Niederbayern im bayernweiten Vergleich vor. Demnach hat sich für das Jahr 2022 der erwartete Anstieg der Gesamtkriminalität bestätigt. Maßgeblicher Grund hierfür dürfte im Wesentlichen die Aufhebung der gesellschaftlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sein. Dennoch liegt die Anzahl aller registrierten Delikte in Niederbayern im Berichtsjahr unter dem Niveau des Jahres 2019. Damit verzeichnet das Polizeipräsidium Niederbayern für 2022, abgesehen von den beiden zurückliegenden Pandemiejahren, das geringste Straftatenaufkommen der letzten 10 Jahre.

Niederbayernweit wurden im vergangenen insgesamt 42.308 Straftaten und somit rund 12 Prozent mehr als im Jahr 2021 registriert. Im Vergleich zum Jahr 2019 waren im Jahr 2022 allerdings insgesamt 1.221 Straftaten weniger zu verzeichnen.

„Die geringste Kriminalitätsbelastung und mit 71,2 % die höchste Aufklärungsquote im bayernweiten Vergleich belegen das hohe Sicherheitsniveau für die Bürgerinnen und Bürger unserer Heimatregion. Die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, ist in Niederbayern mit einer Häufigkeitszahl von 3.375 (Straftaten pro 100.000 Einwohner) am geringsten. Gleichzeitig ist hier das Entdeckungsrisiko für Täter am höchsten,“ so Polizeipräsident Manfred Jahn.

Leitender Kriminaldirektor Paul Mader, Leiter des Sachgebiets Kriminalitätsbekämpfung, gab einen Überblick der Sicherheitslage anhand verschiedener Kriminalitätsschwerpunkte in den Bereichen der politisch motivierten Straftaten, der Diebstahls-, Wohnungseinbruchs-, Straßen- und Gewaltkriminalität.

Abschließend erörterte Leitender Polizeidirektor Werner Sika, Leiter des Sachgebiets Verkehr, Ordnungs- und Schutzaufgaben, die Verkehrsunfallentwicklung im vergangenen Jahr im Regierungsbezirk und kündigte an, den Fokus der niederbayerischen Polizei auch weiterhin auf die Bekämpfung der Hauptunfallursachen mit gezielten Schwerpunkteinsätzen, insbesondere auf den Bundesstraßen, zu richten.

Einzelheiten zur Kriminalitätsentwicklung innerhalb einzelner Kriminalitätsfelder, zur Verkehrsunfallstatistik und zur Einsatzlage für das Jahr 2022 sind der Pressemeldung anlässlich der Veröffentlichung des Sicherheitsberichtes vom 15.03.2023 zu entnehmen.