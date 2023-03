NIEDERBAYERN. Polizeipräsident Manfred Jahn, Polizeivizepräsident Manfred Gigler und Leitender Kriminaldirektor Paul Mader haben am heutigen Mittwoch, 15.03.2023, die Kriminalstatistik 2022 für das Polizeipräsidium Niederbayern veröffentlicht. Mit der landesweit geringsten Kriminalitätsbelastung und gleichzeitig der höchsten Aufklärungsquote belegt das Polizeipräsidium Niederbayern im Jahr 2022 in den beiden zentralen Sicherheitskenngrößen jeweils den Spitzenplatz in Bayern.

Der für das Jahr 2022 erwartete und prognostizierte Anstieg der Gesamtkriminalität hat sich bestätigt. Maßgeblicher Grund hierfür dürfte im Wesentlichen die Aufhebung der gesellschaftlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sein. Die Anzahl aller registrierten Delikte in Niederbayern liegt im Berichtsjahr dennoch unter dem Niveau des Jahres 2019. Damit verzeichnet das Polizeipräsidium Niederbayern für 2022, abgesehen von den beiden zurückliegenden Pandemiejahren, das geringste Straftatenaufkommen der letzten 10 Jahre.

Das Deliktsaufkommen im Jahr 2022 bestätigt die langfristig rückläufige Tendenz der Kriminalitätsentwicklung im Regierungsbezirk Niederbayern.

„Die geringste Kriminalitätsbelastung und die höchste Aufklärungsquote im bayernweiten Vergleich belegen das hohe Sicherheitsniveau für die Bürgerinnen und Bürger unserer Heimatregion. Die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, ist in Niederbayern am geringsten. Gleichzeitig ist hier das Entdeckungsrisiko für Täter am höchsten,“ bilanziert Polizeipräsident Manfred Jahn die Kriminalstatistik 2022.

Da die letzten beiden Jahre teilweise stark durch die Pandemie beeinflusst waren, wird das Jahr 2019 im vorliegenden Sicherheitsbericht in geeigneten Bereichen als Vergleichsmaßstab herangezogen.

Landesweit geringste Häufigkeitszahl – gleichzeitig höchste Aufklärungsquote

Im Jahr 2022 waren 42.308 Gesamtstraftaten zu verzeichnen. Dies sind 11,8% mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zu 2019 aber um 1.221 Fälle weniger.

Die Häufigkeitszahl, die das Verhältnis der Straftaten zur Bevölkerung darstellt und somit ein maßgeblicher Gradmesser für die Sicherheit einer Region ist, ist mit einem Wert von 3.375 im Vergleich zu 2019 um 140 Punkte gesunken. Für das Jahr 2022 stellt sie im bayernweiten Vergleich (4.260) den niedrigsten Wert dar.

71,2% der erfassten Straftaten konnten 2022 geklärt werden. Dies stellt die höchste Aufklärungsquote im bayerischen Vergleich (64,4%) dar.