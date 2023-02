270. Pressekonferenz zum Polizeieinsatz anlässlich der 59. Münchner Sicherheitskonferenz

271. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw; drei Personen verletzt – Sauerlach

Am Montag, 13.02.2023, gegen 11:10 Uhr, fuhr eine 34-Jährige mit Wohnsitz in der Schweiz in einem Pkw BMW auf der Staatsstraße 2573 von Arget in Richtung Sauerlach. Mit ihr befand sich eine 38-Jährige als Beifahrerin im Fahrzeug. Zeitgleich fuhr ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg in einem Lkw Scania ebenfalls auf der Staatsstraße 2573 in entgegengesetzter Richtung.

Kurz vor der Einfahrt zur Ortschaft Sauerlach geriet die 34-Jährige aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem Lkw des 36-Jährigen. Der BMW kam daraufhin im nebengelegenen Acker zum Stehen während der Lkw nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Bei dem Unfall wurden die 34-Jährige und die 28-jährige Beifahrerin verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 36-Jährige wurde ebenfalls verletzt und vor Ort versorgt.

Am Pkw der 34-Jährigen entstand ein Totalschaden. Der Lkw wurde ebenfalls schwer beschädigt. Durch umherfliegende Pkw-Teile wurde ein Pkw Ford eines 64-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, der sich hinter dem Lkw befand, leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge mit anschließender Fahrbahnreinigung musste die Staatsstraße 2573 für circa sechs Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

272. Einbruch in Einfamilienhaus – Grünwald

Am Montag, 13.02.2023, gegen 19:30 Uhr, stellten ein 40-Jähriger und eine 36-Jährige bei der Rückkehr in ihr Wohnanwesen in Grünwald fest, dass in dieses eingebrochen wurde.

Der oder die unbekannten Täter gelangten nach ersten Ermittlungen unter Zuhilfenahme von Gartenmöbeln auf den Balkon im ersten Obergeschoss. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses nach Stehlgut.

Dadurch erlangten der oder die unbekannten Täter Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro. Anschließend flüchteten diese in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Freitag, 10.02.2023, 12:30 Uhr und Montag, 13.02.2023, 19:30 Uhr, im Bereich der Robert-Koch-Straße, Gabriel-von-Seidl-Straße, Graf-Seyssel-Straße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

273. Einbruch in Klinik – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 13.02.2023, gegen 08:00 Uhr, stellten Mitarbeiter einer Augenklinik in der Ludwigsvorstadt fest, dass in die Büroräumlichkeiten im sechsten Obergeschoss eingebrochen worden ist.

Nach derzeitigen Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten durchsucht und ein Wandtresor aus der Wand gehebelt. Dieser wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet und ein bislang unbekannter Geldbetrag entnommen. Danach entfernten sich der oder die unbekannten Täter von der Tatörtlichkeit.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Freitag, 10.02.2023, 14:00 Uhr und Montag, 13.02.2023, 08:00 Uhr, im Bereich der Bayerstraße, Zweigstraße, Schlosserstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

274. Brandfall – Innenstadt

Am Montag, 13.02.2023, gegen 07:15 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über einen Brand in einem Wohnhaus in der Blumenstraße informiert. Beim Eintreffen der ersten Streife konnte festgestellt werden, dass sich der Brand in einer Traditionsgaststätte befand. Durch die Feuerwehr konnte dieser innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Es entstanden Schäden in der Küche, die komplett ausbrannte, und dem Gastraum. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Es wurden keine Personen verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

275. Ergänzender Zeugenaufruf zu Tötungsdelikt – Neuhausen

Am 05.11.2021 (Freitag) wurde ein damals 49-jähriger Kroate in seiner Wohnung in der Leonrodstraße 31 getötet aufgefunden. Die daraufhin geführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen sowie forensischen Untersuchungen ergaben, dass eine massive äußere Gewalteinwirkung todesursächlich gewesen ist. In der Folge wurden die weiteren Ermittlungen durch die „EG Kristian“ beim Münchner Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) übernommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte das Opfer Kristian Kramberger anlässlich seines bevorstehenden Geburtstages entsprechende Feierlichkeiten geplant und dazu auch Gäste aus seiner kroatischen Heimat erwartet. Nachdem der 49-Jährige über mehrere Tage hinweg nicht erreicht werden konnte konnten, verständigten Familienmitglieder schließlich die Polizei und seine Wohnung wurde zwangsweise geöffnet. Bei der anschließenden kriminalpolizeilichen Tatortarbeit konnten, neben eindeutigen Sachspuren, auch Hinweise auf Besucher in der Wohnung des Getöteten festgestellt werden. Nach den vorgefundenen Situationsspuren sowie dem kriminalistischen Spurenbild hatte die Tathandlung bereits mehrere Tage zuvor stattgefunden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Tatzeitraum am Donnerstag, 21.10.2021 zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr liegen dürfte. Spuren anderer Personen konnten gesichert und größtenteils zugeordnet werden. Allerdings nicht Zigarettenkippen der Marke Camel. Weiter konnten auch eindeutige Spuren des Täters gesichert werden. Das Handy Huawei P20 des Opfers ist seit der Tat unauffindbar.

Dazu soll Kristian Kramberger Besuch aus dem Ausland erwartet haben.

(Beschreibung des erwarteten Besuchs: 40-50 Jahre alt, 1,80 - 1,90 m groß, gepflegte Erscheinung, sprach Kroatisch und nur wenig Deutsch, vermutlich nicht aus München; Kleidung: dunkle Jogginghose, dunkles Sweatshirt ohne Kapuze, darunter ein helles Poloshirt. Auffällig: ordentliche Schuhe - keine Sportschuhe - zu Jogginghose und VW-Autoschlüssel.)

Trotz der intensiven Ermittlungen mit forensischen Untersuchungen sowie einer Vielzahl ausgewerteter Spuren, konnte bislang noch keine tatverdächtige Person ermittelt werden.

Die Münchner Mordkommission bittet daher weiterhin um alle möglichen Hinweise, die mit dem Tötungsdelikt in Verbindung stehen könnten.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum insbesondere im Bereich der Leonrodstraße, Landshuter Allee und Albrechtstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Wer kann Angaben zur Tat, dem Täter oder dem erwarteten Besuch des Opfers machen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

276. Terminhinweis:

Medientermin vor dem Hotel „Bayerischer Hof“ anlässlich der 59. Münchner Sicherheitskonferenz kra

Treffpunkt: Freitag, 17.02.2023, bis spätestens 08.45 Uhr im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München, Eingang Augustinerstr. 2, 80333 München.

Anschließend werden die Medienvertreter von Mitarbeitern der Pressestelle zum Promenadeplatz vor dem Hotel „Bayerischer Hof“ begleitet. Dort gibt es dann die Möglichkeit eine Einsatzgruppe beim Aufbau der Sperrgitter zu filmen oder zu fotografieren und ebenso Absuchmaßnahmen in gleicher Art und Weise zu dokumentieren.

Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums München, Andreas Franken, ist vor Ort und steht im Bedarfsfall für O-Töne und Interviews zur Verfügung.

Alle Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen. Ein gültiger Presseausweis ist mitzuführen. Um Voranmeldung bei der Pressestelle per E-Mail unter muenchen.presse@polizei.bayern.de wird gebeten. Eine spezielle Akkreditierung für diesen Termin ist nicht erforderlich.