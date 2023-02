212. Brand in einem Mehrfamilienhaus – Grünwald

-siehe Pressebericht vom 05.02.2023, Nr. 196

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 04.02.2023, gegen 07:10 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in Grünwald zu einem Brand. Bei dem Feuer wurde ein über 80-jähriger Bewohner zunächst schwer verletzt. Der über 80-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht.

Wie nun bekannt wurde, verstarb der über 80-Jährige am Sonntag, 05.02.2023, in den Nachmittagsstunden an den Folgen des Brandes.

213. Ermittlung von zwei Tatverdächtigen nach einem Einbruch in Apotheke – Ludwigsvorstadt

Bereits am Sonntag, 07.08.2022, 01:00 Uhr bis 10:00 Uhr, versuchten zwei damals unbekannte Täter in eine Apotheke im Bereich der Schützenstraße / Bayerstraße einzubrechen. Hierbei versuchten sie gewaltsam mit einem Pflasterstein die Eingangstür zu öffnen. Nachdem dies den Tätern nicht gelang, ließen sie von weiteren Einbruchsversuchen ab. An dem Eingangsbereich entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Im Rahmen der Anzeigenerstattung wurde eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Im Zuge dieser Spurenauswertung in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt ergab sich ein Tatverdacht gegenüber einem 49-Jährigen mit Wohnsitz in München und einem 25-Jährigen mit Wohnsitz in Augsburg.

Die beiden Tatverdächtigen wurden als Beschuldigte vernommen, räumten die Tat bislang aber nicht ein. Aktuell laufen in diesem Fall noch die weiteren Ermittlungen des Kommissariats 52 (Einbruchsdelikte).

214. Klimaaktivismus – Altstadt

Am Montag, 06.02.2023, kam es gegen 12:10 Uhr, zu einer nicht angezeigten Versammlung von sechs männlichen Personen im Zusammenhang mit dem Thema „Klimaschutz“. Drei von ihnen hatte sich auf der Fahrbahn der Frauenstraße (Ecke Reichenbachstraße) festgeklebt. Drei weitere Personen hatten sich auf die Fahrbahn gesetzt, ohne sich festzukleben.

Den Versammlungsteilnehmern wurden durch den Einsatzleiter Auflagen erteilt, die jedoch nicht eingehalten wurden. Daher wurde die Versammlung aufgelöst. Im Anschluss wurden die drei festgeklebten Personen durch Polizeikräfte von der Fahrbahn gelöst.

Anfänglich kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, weshalb der Verkehr abgeleitet wurde. Gegen 13:00 Uhr waren die polizeilichen Maßnahmen vor Ort beendet und der Verkehr konnte wieder fließen.

Die Personen wurden nach Beendigung der Sachbearbeitung vom Polizeipräsidium München aus entlassen. Gegen alle sechs Personen wurden Anzeigen wegen Nötigung erstattet. Zudem werden Verstöße nach dem bayerischen Versammlungsgesetz geprüft.

Die Ermittlungen zu diesem Einsatz, an dem mehr als 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten beteiligt waren, werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.

215. Versuchter Wohnungseinbruch – Maxhof

Im Zeitraum Freitag, 03.02.2023, gegen 14:00 Uhr bis Montag, 06.02.2023, gegen 14:00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im Bereich Maxhof ein. Dafür wurde massive Gewalt gegen ein Fenster und die Balkontür ausgeübt.

In den Innenräumen durchsuchten die Täter Schränke und andere Behältnisse. Der oder die Täter verließen auf dem Betretungsweg die Tatörtlichkeit.

Aktueller ist noch nicht bekannt, ob irgendetwas entwendet wurde.

In diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Allgäuer Straße, Königswieser Straße, Neurieder Straße (Maxhof) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

216. Versuchter Einbruch in soziale Einrichtung – Neuperlach

Im Zeitraum von Samstag, 04.02.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 06.02.2023, 11:00 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine soziale Einrichtung im Bereich Neuperlach einzubrechen. Hierbei wurde versucht zwei Zugangstüren aufzuhebeln. Offenbar gelang es dem oder den Tätern aber nicht in das Gebäude einzudringen.

In diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei die Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Heinrich-Wieland-Straße, Ständlerstraße, Kurt-Eisner-Straße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

217. Diebstähle aus Zigarettenautomaten – Heimstetten und Dornach

Am Montag, den 06.02.2023, gegen 05:00 Uhr, wurde über den Polizeinotruf 110 von mehreren Personen mitgeteilt, dass es zu einem lauten Knall am S-Bahnhof Heimstetten gekommen sei. Anschließend konnten vier Personen mit Taschen beobachtet werden, wie sie über den angrenzenden Parkplatz davonliefen.

Vor Ort konnte die Polizei einen auf dem Boden liegenden, völlig zerstörten Zigarettenautomaten auffinden. Aus diesem wurden sowohl das Bargeld als auch die darin befindlichen Zigaretten entwendet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit knapp 20 Streifen und Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers konnten die vier Personen mit der Tatbeute entkommen.

Noch während der Fahndungsmaßnahmen teilte ein Anwohner über den Polizeinotruf 110 einen weiteren völlig zerstörten Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Dornach mit. Auch hier waren Bargeld und Zigaretten das Ziel der bislang unbekannten Täter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Tatzeit in diesem Fall zwischen Sonntag, den 05.02.2023, 20:00 Uhr und Montag, den 06.02.2023, 06:00 Uhr.

An beiden Einsatzorten wurde Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Sowohl zur genauen Ursache der jeweiligen Zerstörung, als auch der Höhe des jeweiligen Beute- und Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden, da sie Bestandteil der aktuellen Ermittlungen sind.

Das Fachkommissariat 52 (Einbruchskriminalität) der Münchner Kriminalpolizei führt in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des S-Bahnhofes Heimstetten und der Bahnhofstraße in Dornach Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.