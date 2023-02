Inhalt:

195. Streit zwischen mehreren Personen führt zu Verkehrsunfall und Sachbeschädigung – Neuperlach

Am Samstag, 04.02.2023, gegen 00:50 Uhr, befanden sich mehrere Personen in einem gastronomischen Betrieb in Neuperlach. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen zwei Gruppen. Um dem Streit aus dem Weg zu gehen, verließen sechs Personen die Örtlichkeit. Jeweils drei Personen stiegen in einen Pkw, Audi, und in einen Pkw, VW. Als sie von der Örtlichkeit wegfahren wollten, schlugen mehrere Personen, die ihnen gefolgt waren, gegen den Audi. Dabei wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der Fahrer, ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, rangierte den Pkw weiter aus der Parklücke und fuhr davon. In dieser Situation überrollte er einen Fuß eines 45-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München sowie das Bein eines 22-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, der davor in der Dynamik der Situation zu Boden gestürzt war.

Von Zeugen wurde der Notruf der Polizei 110 alarmiert, woraufhin mehrere Streifen und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Der 20-jährige Audi-Fahrer fuhr sofort zur Polizeiinspektion 24 (Perlach), um den Vorfall mitzuteilen. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Der 22-jährige Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Der VW Pkw, der von einem 18-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München gefahren wurde, wurde von einem weiteren Pkw (BMW) verfolgt, der ihm später in einer Straße die Fahrbahn versperrte, so dass der VW nicht weiterfahren konnte. Zwei bislang unbekannte Personen stiegen aus dem BMW aus und schlugen auf den VW ein. Der VW-Fahrer konnte sich mit dem Pkw entfernen, wobei es zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der VW-Fahrer fuhr danach ebenfalls zur Polizeiinspektion 24, um den Vorfall mitzuteilen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Unfallsituationen aufgenommen und der Audi-Fahrer wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Dazu wurden Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen wegen der Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen und wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Durch die Sachbeschädigung entstandenen Schäden im Wert von über eintausend Euro.

196. Brand in einem Mehrfamilienhaus – Grünwald

Am Samstag, 04.02.2023, gegen 07:10 Uhr, alarmierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Grünwald die Feuerwehr und die Polizei darüber, dass er einen Brand in einer dortigen Wohnung bemerkt hatte. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Wohnung löschen und alle Bewohner des Hauses aus dem Objekt herausbringen.

Der über 80-jährige Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, wurde durch den Brand schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Durch das Feuer entstand ein Schaden in der Wohnung von mehreren zehntausend Euro.

197. Radfahrer stürzt und stirbt später – Hohenbrunn

Am Samstag, 04.02.2023, gegen 14:45 Uhr, fuhr ein 67-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Rosenheimer Landstraße in Riemerling. Auf einem Kindersitz, der hinten auf dem Fahrrad befestigt war, saß ein einjähriger Angehöriger des Mannes.

Zeugen beobachteten, wie der Fahrradfahrer plötzlich ohne Fremdverschulden umfiel und leblos auf dem Gehweg liegen blieb. Sofort wurden Polizei und Rettungsdienst verständigt und die Zeugen leisteten Erste Hilfe.

Der Rettungsdienst leitete Wiederbelebungsmaßnahmen bei dem 67-Jährigen ein und er wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebraucht, wo er später starb.

Das einjährige Kind wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Es konnte vor Ort an die Eltern übergeben werden, die selbstständig zum Arzt gehen wollten.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach den ersten Erkenntnissen gibt es Hinweise auf eine akute Erkrankung, die für den Tod ursächlich sein könnte.

198. Reitunfall – Straßlach-Dingharting

Am Samstag, 04.02.2023, gegen 14:50 Uhr, bemerkten Zeugen ein freilaufendes Pferd im Bereich des Stubenwegs (Straßlach-Dingharting). Kurz danach bemerkten sie in der Nähe eine 59-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, die verletzt war. Sofort wurden der Rettungsdienst und die Polizei verständigt.

Die 59-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und danach mit einem Hubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Das Pferd wurde in den nahen Stall gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Nach den ersten Erkenntnissen wurde die Frau auf noch unbekannte Art und Weise von dem Pferd verletzt.

199. Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit verursacht Verkehrsunfall – Schwabing

Am Samstag, 04.02.2023, gegen 22:40 Uhr, fuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Alfa Romeo, auf der Schenkendorfstraße (Schwabing). Zeugen beobachteten, wie er dort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr und mehrfach den Fahrstreifen wechselte. Bei diesen Fahrmanövern stieß er mit einem dort fahrenden VW-Kleintransporter zusammen. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Alfa Romeo auf den Mittelstreifen, stieß dort mit einem Lichtmast zusammen, wurde dadurch zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Das Fahrzeug war stark beschädigt und der 44-Jährige wurde durch den Unfall verletzt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei wurden zur Unfallörtlichkeit geschickt. Beim 44-Jährigen wurden deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein und der Pkw wurden sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten war die Schenkendorfstraße in dem Bereich für ca. drei Stunden gesperrt. Der 44-Jährige wurde einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

200. Sexualdelikt und Raub; Festnahme eines Tatverdächtigen – Altstadt

Am Samstag, 04.02.2023, gegen 06:10 Uhr, sprach eine verletzte 53-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz einen Taxifahrer am Karlsplatz (Altstadt) an, der am dortigen Taxistand mit seinem Fahrzeug wartete. Sie gab an, dass sie Opfer eines Sexualdelikts geworden war und der Taxifahrer alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst. Die 53-Jährige wurde daraufhin von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der sofort aufgenommenen Ermittlungen konnte in einem dortigen Tiefgaragenkomplex ein möglicher Tatort festgestellt werden. Im Rahmen der weiteren Fahndung wurde ein Tatverdächtiger 28-Jähriger (französischer Staatsbürger) mit Wohnsitz in München kurze Zeit später in der Nähe festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen bestätigten den Verdacht auf ein Sexualdelikt, bei dem die 53-Jährige verletzt wurde. Dazu besteht der Verdacht, dass der Geschädigten vom 28-Jährigen persönliche Gegenstände gewaltsam entwendet wurden. Diese Gegenstände konnten später ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Münchner Kriminalpolizei hat intensive Spurensicherungsarbeiten durchgeführt. Der 28-Jährige wurde wegen des Sexualdeliktes, einer Körperverletzung und eines Raubes angezeigt. Er wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

201. Wohnungseinbruch – Feldmoching

Am Samstag, 04.02.2023, zwischen 15:10 Uhr und 19:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Feldmoching zu einem Einbruch in einer dortigen Erdgeschoßwohnung. Der oder die unbekannten Täter gelangten hier auf unbekanntem Weg ins Gartengrundstück und gelangten anschließend gewaltsam in die Wohnung. In der Wohnung wurde gezielt nach Wertsachen gesucht. Es wurden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Der oder die unbekannten Täter konnten die Wohnung anschließend wieder unerkannt verlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums.

Zeugenaufruf:

Wer hat Beobachtungen machen können, die zur Aufklärung der Tat helfen können? Relevant ist hier insbesondere der Bereich Dülferstraße – Herbergstraße und Johann-Emmer-Straße – Raheinstraße (Feldmoching).

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

202. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl aus Juweliergeschäft – Altstadt

Am Dienstag, 17.01.2023, gegen 13:05 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in einem Juweliergeschäft in der Münchner Innenstadt.

Hierbei nutzte der bislang unbekannte Täter die Gelegenheit und entwendete in einem unbemerkten Augenblick zwei hochwertige Armbanduhren, die er aus einer Vitrine entwenden konnte.

Die Tat wurde von der Videoüberwachung des Geschäfts aufgenommen. Die Tat wurde erst mehrere Tage später bei der Polizei angezeigt. Im Rahmen der sofort aufgenommenen Ermittlungen konnte ein möglicher Tatverdächtiger (54-jähriger griechischer Staatsbürger, der in einer Unterkunft in München untergebracht ist) identifiziert werden.

Er wurde von Zivilbeamten der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) am 01.02.2023 in München erkannt und festgenommen.

Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung in einer Münchner Unterkunft konnten Beweismittel (Kleidung) sichergestellt werden, welche seine Tatbeteiligung im jetzigen Fall erhärteten.

Die Tatbeute konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.